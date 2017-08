Liechtenstein to małe górskie państwo, leżące w Europie Zachodniej, należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz strefy Schengen. Niestety Polska nie podpisała z Liechtensteinem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Co więcej, we wrześniu 2017 r. Liechtenstein dołączy także do systemu automatycznej wymiany informacji, który powstaje pod egidą OECD. Kiedy system ten rozpocznie funkcjonowanie, informacja o otwarciu konta przez obcokrajowca będzie przekazywana organom podatkowym w kraju, z którego pochodzi.

Optymalizacja podatkowa

W Liechtensteinie od osób fizycznych pobierany jest podatek dochodowy (jego maksymalna stawka to 19%) oraz podatek od majątku w wysokości 0,9%.

Prawo Liechtensteinu stwarza jednak duże możliwości optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorców. Podatek CIT można zredukować, wykorzystując rodzaje osób prawnych funkcjonujące w ramach prawa Liechtensteinu. Są to:

- spółka akcyjna (Aktiengesellschaft),

- spółka komandytowo-akcyjna (Kommanditaktiengesellschaft),

- spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft),

- spółka cywilna (Einfache Gesellschaft),

- trust (Treuhander Shaft),

- zakład (Anstalt),

- fundacja (Stiftung),

- stowarzyszenie (Verein) oraz

- spółdzielnia (Genossenschaft).

Najchętniej zakładane w Liechtensteinie są spółka akcyjna, trust, zakład oraz fundacja.

Spółka akcyjna w Liechtensteinie

Założenie spółki akcyjnej w Liechtensteinie pozwala na uniknięcie podatków dochodowego oraz od zysków kapitałowych i spadkowych. Do założenia tej spółki wymagane jest sporządzenie aktu założycielskiego oraz statusu, które zostaną przekazane władzom. Założycielami spółki muszą być przynajmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Kapitał zakładowy może zostać wniesiony we frankach szwajcarskich lub dolarach amerykańskich, ale jego wartość musi wynosić przynajmniej 50 000 CHF.

Opodatkowanie działalności spółki akcyjnej wynosi 0,1% wartości aktywów netto (nie mniej niż 1 000 CHF rocznie). Podatek od dywidend wynosi z kolei 4%, a stawka podatku od papierów wartościowych waha się między 0,15% a 0,3%.