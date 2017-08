Formy prowadzenia działalności gospodarczej - zakładanie spółki (Część I)

Zasady zakładania działalności gospodarczej w Polsce opierają się na swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, iż założenie przedsiębiorstwa, jego prowadzenie i zakończenie jest dozwolone każdemu na równych prawach, z tym że w niektórych przypadkach wymagane jest spełnienie szczególnych wymogów określonych w obowiązujących regulacjach prawnych.

reklama reklama

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej może przybrać formę indywidualnej działalności gospodarczej, spółki handlowej lub spółki cywilnej, w zależności od charakteru indywidualnie sprecyzowanych potrzeb przedsiębiorcy. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas zakładania przedsiębiorstwa?

Indywidualna działalność gospodarcza – bez skomplikowania, jednak z dużą odpowiedzialnością

Z uwagi na łatwy proces rejestracji, brak skomplikowania oraz stosunkowo niski stopień formalizmu jej prowadzenia jest to jedna z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności w Polsce. Indywidualna działalność gospodarcza jest zakładana i prowadzona przez osobę fizyczną, w osobie właściciela, który reprezentuje również firmę na zewnątrz. Podstawy prawne funkcjonowania takiej działalności regulowane są przez Ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) oraz Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm., dalej: k.c.).

Rozpoczęcie tego rodzaju działalności wiąże się z obowiązkiem ujawnienia tej okoliczności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po zarejestrowaniu firmy przedsiębiorca działa w imieniu własnym, w związku z czym ma on pełnię kompetencji w zakresie podejmowanych w firmie decyzji. Zarządzanie firmą jest elastyczne i w całości podporządkowane woli samego właściciela. Działalność taka zyskała wysoką popularność również ze względu na brak wymogu dotyczącego minimalnego kapitału zakładowego. Niemniej jednak przedsiębiorcy decydujący się na taki rodzaj formy prawnej muszą pamiętać o tym, że ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w ramach przedmiotowej działalności w sposób wyłączny i nieograniczony. Dotyczy to zarówno majątku przedsiębiorstwa, jak i majątku osobistego.

Spółka cywilna – umowa prawa cywilnego

Założenie spółki cywilnej oraz jej funkcjonowanie uregulowane zostało w art. 860–875 k.c. W istocie jest to umowa prawa cywilnego, którą mogą zawrzeć ze sobą w formie pisemnej co najmniej dwa podmioty, z których każdy może być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów. Podkreślenia wymaga, że spółka taka nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, iż samodzielnymi podmiotami prawa są zawsze jej wspólnicy.

Ma to istotne znaczenie w zakresie reprezentacji spółki, ponieważ co do zasady każdy ze wspólników może ją reprezentować oraz prowadzić jej sprawy. Na majątek spółki składa się z kolei współwłasność łączna wspólników i nie może zostać ona podzielona w trakcie trwania spółki. Odnosi się to również do zobowiązań zaciąganych w ramach spółki, za które nieograniczoną odpowiedzialność ponoszą wszyscy wspólnicy solidarnie – zarówno majątkiem wspólnym wszystkich wspólników, jak i osobistym każdego z nich.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Spółki handlowe – cechy charakterystyczne każdej z nich

Spółki handlowe są prawną formą współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch podmiotów. Podobnie jak w przypadku spółki cywilnej, podstawą założenia i rozpoczęcia działalności jest w tym przypadku zawarcie umowy, w której wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów oraz – jeżeli umowa lub statut spółki tak stanowi – przez współdziałanie w inny, określony sposób. Podstawowy podział, rodzaje, charakterystykę oraz różnice między spółkami handlowymi reguluje Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578, dalej: k.s.h.). Spółki handlowe dzielą się na spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna) oraz osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna).

Do najpopularniejszych spółek handlowych należą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka jawna. Wybór właściwej formy jest każdorazowo uzależniony od charakteru planowanej działalności, dostępnych środków oraz indywidulanych założeń i biznesplanów każdego przedsięwzięcia. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego zespołu ekspertów i praktyków, którzy po rzetelnej analizie dokumentacji i oczekiwań klienta wybiorą najlepszą formę prowadzenia działalności gospodarczej, minimalizującą negatywne konsekwencje prawne i finansowe podjętej decyzji.