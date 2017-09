Korzyści podatkowe z założenia spółki w Kostaryce

Przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania spółek w Kostaryce reguluje kostarykański kodeks handlowy. Podstawowa korzyść podatkowa wynikająca z założenia spółki w Kostaryce jest taka, że dochód uzyskany poza terytorium kraju nie podlega w nim opodatkowaniu. Ma to związek z tzw. zasadą terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podlega jedynie dochód uzyskany na terytorium kraju. Ponadto, jeżeli spółka z siedzibą na Kostaryce nie będzie uzyskiwała na jej terytorium dochodów, to nie będzie również zobligowana do prowadzenia księgowości. W konsekwencji spółka nie będzie podlegać obowiązkowi badania przez audytorów.

Najpopularniejszym rodzajem spółki zakładanej w Kostaryce jest Sociedad Anonima (S.A), odpowiadająca w swoim charakterze amerykańskiej LLC (Limited Liability Corporation). Istnieje kilka wymogów formalnych, jakie należy spełnić, aby mogło dojść do jej utworzenia. Po pierwsze, trzeba powołać zarząd, którego członkowie powinni przebywać na terytorium Kostaryki w momencie założenia i rejestracji spółki. Pełnią oni funkcje prezesa, sekretarza i skarbnika (mogą jednak być tytułowani inaczej). Mogą, ale nie muszą, być jednocześnie akcjonariuszami spółki. Dodatkowi członkowie mogą zostać powołani w dowolnym momencie funkcjonowania spółki. Po drugie, statut spółki musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Po trzecie, musi być minimum dwóch akcjonariuszy. Nie ma żadnych wymogów co do narodowości członków zarządu oraz akcjonariuszy spółki. Decyzje zarządu muszą zostać zatwierdzone na zgromadzeniu akcjonariuszy, które może odbywać się na terenie Kostaryki lub za granicą. Kapitał zakładowy spółki może zostać wniesiony w dowolnej walucie. Ponadto, spółka zarejestrowana w Kostaryce musi posiadać siedzibę na terytorium tego kraju, jednakże nie istnieją żadne ograniczenia co do utworzenia oddziałów i filii zagranicą. Należy również pamiętać, że rejestracja spółki podlega opłacie skarbowej, której wysokość zależy od wysokości kapitału zakładowego. Proces założenia i rejestracji spółki w Kostaryce wraz z wszystkimi niezbędnymi do tego czynnościami trwa od 4 do 8 tygodni.

Zdecydowaną korzyścią wynikającą z założenia spółki w Kostaryce jest możliwość prowadzenia działalności z udziałem nominowanych członków zarządu oraz udziałowców spółki. Zapewnia to pełnię anonimowości beneficjenta rzeczywistego (UBO), czyli osoby fizycznej faktycznie kontrolującej dany podmiot. Z tego względu założenie spółki w Kostaryce jest przydatne szczególnie wtedy, gdy prowadzona działalność jest związana z hazardem, online- czy sms-marketingiem, a także świadczeniem wszelkich usług opierających się na wykorzystywaniu zagranicznych serwerów. Również gdy dla osiągnięcia planowanych celów potrzebna jest struktura uwzględniająca spółkę typu offshore, spółka w Kostaryce będzie doskonałym rozwiązaniem – posiada ona bowiem wszystkie zalety typowe dla tzw. rajów podatkowych, a mimo to nie widnieje na „czarnej liście” OECD. Ma to związek z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. Tax Information Exchange Agreements). Owszem, Kostaryka zawarła porozumienia zgodne ze standardem OECD, dzięki czemu została wykreślona z listy rajów podatkowych, ale na dzień dzisiejszy zawarła je jedynie z następującymi krajami: Australią, Szwecją, Norwegią, Danią, Finlandią, Islandią, Wyspami Owczymi, Grenlandią oraz Argentyną. Ponadto procedury zbierania i przetwarzania informacji podatkowych są uregulowane w bardzo znikomym stopniu, przez co są mało efektywne, a w konsekwencji państwo nie jest w stanie przekazać dokładnych informacji na temat działalności spółek oraz ich rzeczywistych beneficjentów. Z wyżej wymienionych względów również otwarcie konta bankowego dla spółki w tym kraju nie zostanie automatycznie odrzucone przez większość banków, które nie nawiązują współpracy ze spółkami mającymi siedzibę rejestrową w jurysdykcjach widniejących na wspomnianej czarnej liście.

Warto również zwrócić uwagę na rynek wewnętrzny. Ma on bardzo duże znaczenie, gdy inwestor zamierza z niego korzystać. Chodzi przede wszystkim o kwestie związane z integracją gospodarczą Kostaryki oraz ograniczeniami handlowymi w zakresie ceł i innych płatności. Kostaryka jest członkiem Wspólnego Rynku Ameryki Środkowej (CACM – Central American Common Market), co może okazać się sporym ułatwieniem, gdy chodzi o wymianę towarów z innymi członkami tej organizacji (Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem i Nicaraguą), skutkującym m.in zwolnieniem z zapłaty ceł. Ponadto, jako strona Systemu Integracji Środkowoamerykańskiej (SICA) Kostaryka utrzymuje wielopłaszczyznowe stosunki z Unią Europejską, polegające nie tylko na dialogu politycznym, ale także na współpracy gospodarczej. Porozumienie ustanawia m.in. obszar wolnego handlu w zakresie produktów przemysłowych oraz obniżenie taryf celnych dla niektórych towarów rolnych, m.in. bananów, mięsa i ryżu.

