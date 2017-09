Spółka z siedzibę na Gibraltarze - korzyści podatkowe

Wobec coraz wyższych obciążeń podatkowych wprowadzanych w Polsce, a związanych (pośrednio lub bezpośrednio) z poszukiwaniem pieniędzy przez partię rządzącą na bieżące wydatki, interesującym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest przeniesienie swojej aktywności gospodarczej do „rajów podatkowych”. Dobry miejsce do założenia siedziby spółki jest na pewno Gibraltar.

Gibraltar jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii i stanowi tzw. Kolonię Koronną, co oznacza, że posiada własną administrację, która zajmuje się jedynie polityką wewnętrzną. Zgodnie z art. 227 par. 4 Traktatu rzymskiego, Gibraltar stał się członkiem Unii Europejskiej jako terytorium, za którego politykę zagraniczną odpowiedzialne jest państwo członkowskie. Dzięki takiemu statusowi Gibraltar może korzystać z większości swobód związanych z członkostwem w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Jednocześnie Gibraltar nie jest częścią unii celnej między państwami Unii Europejskiej ani nie stosują się do niego wspólnotowe przepisy dotyczące podatku VAT. Stawka obowiązującego podatku dochodowego na Gibraltarze wynosi 10%, jednak pobiera się go tylko od dochodu uzyskanego przez spółkę na Gibraltarze. Oznacza to, że spółka, która posiada siedzibę na Gibraltarze, ale uzyskuje dochody poza nim, nie będzie płacić podatku dochodowego. Istotne jest również to, że na Gibraltarze nie istnieją podatki od zysków kapitałowych, spadków czy też darowizn oraz podatki od zysków z rachunków oszczędnościowych. Nie ma tam także podatku od sprzedaży oraz podatku VAT. Gibraltar nie pobiera również podatków u źródła w związku z wypłacaniem przez spółki gibraltarskie dywidend bądź pożyczek dla nierezydenta Gibraltaru.

W kwestii samych spółek rejestrowanych na Gibraltarze należy wskazać, że muszą one mieć co najmniej jednego członka zarządu oraz co najmniej jednego udziałowca. Członek zarządu oraz udziałowiec mogą być tą samą osobą. Funkcję dyrektora i udziałowca spółki może pełnić osoba fizyczna lub inna spółka.

Zaletą spółek gibraltarskich jest bardzo wysoki poziom poufności, który jest gwarantowany przez prawo Gibraltaru i traktowany z najwyższą starannością przez gibraltarskie władze państwowe. Dane beneficjenta spółki zarejestrowanej na Gibraltarze mogą zostać ujawnione przez lokalnego agenta rejestracyjnego spółki tylko na podstawie decyzji Sądu Najwyższego Gibraltaru, w sytuacji, gdy spółka zaangażowana jest w jakąś działalność niezgodną z prawem.

