Spółka z siedzibą na Vanuatu – bez podatków i kontroli

Republika Vanuatu to państwo położone na 83 wyspach Nowych Hebrydów należących do Oceanii. Vanuatu ma jednoizbowy parlament z 52 posłami, który jest wybierany co 4 lata w głosowaniu powszechnym. Przywódca głównej frakcji parlamentarnej jest zazwyczaj wybierany na premiera i szefa rządu. Głową państwa jest prezydent wybierany co 5 lat przez parlament i prezydentów 6 rządów prowincjonalnych.

Gospodarka Vanuatu opiera się głównie na usługach tzw. raju podatkowego, dzięki regulacjom International Companies Act 1992 na Vanuatu istnieje bowiem możliwość zarejestrowania łatwych w obsłudze spółek offshore, które nie są zobowiązane do płacenia podatków na rzecz administracji Vanuatu poza zryczałtowaną opłatą roczną.

Ponadto spółki offshore z siedzibą na Vanuatu są zwolnione z podatku korporacyjnego, podatku dochodowego, podatku od obrotów, podatku od aktywów, opłat skarbowych, obowiązków przedkładania sprawozdań z obrotu spółki, kontroli dewizowych oraz wszelkich innych podatków, opłat i obowiązków administracyjnych w odniesieniu do swojej gospodarki finansowej. Oznacza to, że spółki zobowiązane są do zapłaty tylko jednej, rocznej, zryczałtowanej opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego rejestr korporacji. Wszelkie wypłaty z dochodu spółki offshore z siedzibą na Vanuatu na rzecz innej spółki niebędącej rezydentem Vanuatu lub też na rzecz osób fizycznych zamieszkałych poza terytorium Republiki zwolnione są z wszelkich podatków, jednak może to nie wykluczać możliwości powstania obowiązku podatkowego w kraju siedziby odbiorcy dywidendy.

Kolejną bardzo istotną zaletą jest to, że Republika Vanuatu oferuje wysoki poziom poufności co do struktury właścicielskiej spółek, informacja o dyrektorach i udziałowcach spółek nie jest bowiem publicznie dostępna, ponieważ przechowuje ją i przetwarza wyłącznie agent rejestrowy spółki. Niniejsza sytuacja związana jest z tym, że ustawodawstwo w zakresie spółek offshore na Vanuatu zawiera surowe sankcje dotyczące ujawniania informacji. Należy zauważyć, iż każdy agent lub inna osoba, która ujawni informacje dotyczące spółki offshore na Vanuatu, podlega karze grzywny, a samo ujawnienie ww. informacji uważane jest za przestępstwo. Co ważniejsze, informacje o udziałowcach i członkach zarządu nie są zbierane i przetwarzane przez administrację Vanuatu. Oznacza to, iż nie istnieją żadne dokumenty urzędowe, ani rejestry urzędowe na podstawie których można byłoby ustalić, kto jest udziałowcem spółki.

Zgodnie z International Companies Act 1992 istnieją dwa rodzaje spółek, które są zwolnione z obowiązków podatkowych, czyli spółki typu IBC (International Business Companies), oraz spółki typu Exempt.

Spółka IBC jest zarządzana przez zarząd jedno- lub wieloosobowy i musi posiadać co najmniej jednego dyrektora i jednego udziałowca, którzy mogą być osobami zarówno fizycznymi, jak i prawnymi. Nie ma co prawda wymogu ustanowienia sekretarza, jednak zwyczajowo jest on powoływany, głównie w celu sprawnego podpisywania dokumentów. Spółka typu IBC jest szczególnie preferowana z uwagi na mniejsze wymogi formalne, a także większą anonimowość – brak ujawniania właścicieli spółki gdziekolwiek.

Zaletą spółek typu IBC jest brak wymagań co do minimalnego kapitału zakładowego, który może zostać wyrażony w dowolnej kwocie. Ponadto, przepisy dotyczące spółek typu IBC dopuszczają emisję akcji zwykłych, jak również akcji imiennych i na okaziciela. Członkowie zarządu spółki mogą odbywać posiedzenia w takim czasie i miejscu, jaki zostanie przez nich ustalony, zarówno na terytorium Vanuatu jak i poza nim. W zebraniach zarządu można uczestniczyć telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, o ile wszyscy członkowie uczestniczący w spotkaniu mogą się wzajemnie słyszeć i rozpoznać swój głos.

Spółka z siedzibą na Vanuatu nie musi składać w miejscowych urzędach żadnych sprawozdań ze swojej działalności, ani ujawniać swoich sprawozdań finansowych. W istocie jedynymi jej obowiązkami względem lokalnych władz jest posiadanie miejscowej siedziby rejestrowej i agenta rejestrowego na Vanuatu oraz przetrzymywanie dokumentów finansowych spółki przez kilka kolejnych lat.

