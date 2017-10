Czy członek zarządu może być przedsiębiorcą?

Kim jest przedsiębiorca?

Zacznijmy od tego, że odnalezienie jednoznacznej definicji przedsiębiorcy w polskich przepisach jest trudne. Właściwie wszelkie normy, w które podejmują się wyjaśnienia owego pojęcia podają, iż jest to podmiot prawa prowadzący we własnym mieniu działalność gospodarczą bądź zawodową – chodzi tu o tak zwane wolne zawody. Podkreśla się, iż nie jest to pojęcie tożsame z pojęciem przedsiębiorstwa czy też firmy. Podmiotem tym może być osoba fizyczna, osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przyznaje się zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów.

Warto zauważyć, iż na gruncie różnych ustaw przedsiębiorca definiowany jest w sposób odmiennych. Oznacza to, iż podmiot występujący w charakterze przedsiębiorcy na gruncie, dla przykładu, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym nie będzie przedsiębiorcą w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zarząd spółki kapitałowej

Odnosząc się do kwestii pełnienia funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej, należy wskazać, że spółka kapitałowa, zgodnie z brzmieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, to prawna forma organizacji podmiotów gospodarczych, wykorzystywana najczęściej do prowadzenia przedsiębiorstw znacznych rozmiarów. Posiadają one kapitał zakładowy, osobowość prawną, majątek odrębny od tego, który należy do wspólników lub akcjonariuszy, którzy są włączeni od odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz z prowadzenia jej spraw. Mówi się tutaj o tak zwanym rozdziale sfery właścicielskiej od sfery zarządzania, które realizuje się poprzez utworzenie organów spółki.

Natomiast zarząd to organ wykonawczy spółek kapitałowych. Do jego głównych zadań należy prowadzenie spraw spółki, stanowi on także jej organ reprezentacyjny. To, w jaki sposób zarząd funkcjonuje, powinno być zgodne z regulacjami Kodeksu spółek handlowych, a także z postanowieniami umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki akcyjnej. Warto także podkreślić, iż obowiązki ciążące na zarządzie spółki oraz jego kompetencje, a także sposób powoływania członków różnią się nieznacznie w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

Członek zarządu oddzielnym przedsiębiorcą

Problematyka tego, czy członek zarządu spółki handlowej może występować w charakterze przedsiębiorcy poruszona była przez organy podatkowe, m.in. w interpretacji wydanej przez Izbę Skarbową w Warszawie, sygn. IPPB1/415-970/ 10-4/EC. Zgodnie z przedstawionym tam stanowiskiem, członek zarządu spółki ma możliwość współpracowania z nią w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Istotne jest, aby usługi wykonywane przez członka zarządu polegały na doradztwie bądź też zarządzaniu. Dochody z owej działalności mogą być opodatkowane 19-procentową stawką liniową, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na ten sposób opodatkowania oraz złoży stosowne oświadczenie w terminie do 20 stycznia.

