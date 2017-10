Korzyści podatkowe z założenia spółki w USA (Delaware, Wyoming)

Wobec coraz wyższych obciążeń podatkowych wprowadzanych w Polsce, a związanych (pośrednio lub bezpośrednio) z poszukiwaniem pieniędzy przez partię rządzącą na bieżące wydatki, interesującym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest przeniesienie swojej aktywności gospodarczej do „rajów podatkowych”.

Delaware

Delaware posiada jedne z najlepszych ulg podatkowych na świecie, na które liczyć mogą zagraniczne podmioty zakładające tu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotne jest to, że Delaware nie figuruje na liście krajów i obszarów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku PIT i CIT sporządzonej przez polskie Ministerstwo Finansów.

Najchętniej zakładaną formą prawną w Delaware są spółki LTD, będące odpowiednikami polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Do założenia niniejszej spółki wystarczy wypełnienie specjalnej ankiety oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości ok. 1 400 zł. Spółka ta może skorzystać z ulg podatkowych tylko pod trzema warunkami spełnionymi jednocześnie: musi posiadać wyłącznie jednego udziałowca, jej udziałowcem nie może być rezydent podatkowy USA i nie może działać na terenie Delaware. Spółka musi jednak mieć swoją siedzibę na terenie Delaware, zaś jej adres ma znajdować się na wszystkich dokumentach firmowych.

Zaletą spółki założonej w Delaware jest to, że nie płaci ona podatku dochodowego, podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Natomiast dochody osiągane z tytułu działalności spółki nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Brak też wymogów w zakresie minimalnego kapitału, a prowadzenie księgowości nie jest obowiązkowe. Kolejną zaletą jest to, że samo zarejestrowanie spółki w Delaware nie trwa długo.

Jedynym podatkiem w Delaware, który musi płacić spółka jest tzw. franchise tax. Spółka zobligowana jest do jego zapłaty raz w roku i jest to wydatek rzędu 250 dolarów. Nie ma przy tym znaczenia, jaki dochód oraz obrót wypracowała.

Wyoming

Równie atrakcyjnym podatkowo dla utworzenia spółki jest stan Wyoming i, podobnie jak w Delaware, do rejestracji podmiotu wystarczy jedna osoba.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jednoosobowe spółki LLC nie są uważane przez amerykański urząd podatkowy (IRS) za podatnika podatku dochodowego, ponieważ zyski i straty przenoszone są bezpośrednio do federalnego zeznania podatkowego wspólnika. Jeżeli amerykańska spółka LLC osiąga dochody wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi, zaś jej wspólnik nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, to ani spółka LLC, ani jej wspólnik nie podlegają podatkom federalnym.

Ponadto, również Wyoming nie nakłada podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, natomiast obowiązki sprawozdawcze są ograniczone do złożenia lakonicznego sprawozdania rocznego z działalności, w którym wystarczy wskazać dane osobowe jednego dyrektora spółki.

Autorzy: Prawnik Maja Czarzasty-Zybert, mec. Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu, w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz optymalizacji podatkowej