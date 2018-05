Gdzie można zdobyć certyfikat audytora wewnętrznego?

Rozmowa z Katarzyną Lenczyk-Woroniecką- Członkiem Zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Wioleta Matela-Marszałek, Infor.pl: Certyfikacja zawodu audytora wewnętrznego proponowana przez IIA kojarzy się głównie z certyfikatem CIA. Co decyduje o tym, że jest on tak popularny?

reklama reklama

Katarzyna Lenczyk-Woroniecka: Jeśli chodzi o certyfikację promowaną przez IIA, to w Polsce o popularności tego certyfikatu decydują zarówno przesłanki prawne, jak i wypracowana przez samych audytorów jakość świadczonych usług kojarzona z posiadanym certyfikatem. Warto tu zwrócić uwagę, że w sposób bezpośredni zawód audytora jest zawodem regulowanym w sektorze finansów publicznych na podstawie zapisów ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm. ). Audytorem wewnętrznym może być osoba, która m.in. posiada Certified Internal Auditor (CIA).

W sektorze prywatnym, zasadniczo nie ma konkretnych przepisów regulujących niezbędne do tej pracy kwalifikacje. Często więc przyjmuje się, że są identyczne, jak w sektorze publicznym. Istotna jest również bardzo dobra znajomość regulacji prawnych w konkretnej branży. To od zatrudniającego zależy jakie wymagania stawia pracownikom komórki audytu wewnętrznego. Warto prześledzić tutaj wymagania z ogłoszeń o pracę, które potwierdzają, że posiadanie certyfikatów zawodowych jest pożądane. Ponadto duży wpływ na zainteresowanie certyfikacją mają „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, które stanowią zbiór zasad ładu korporacyjnego i pomimo nie dookreślenia wymogów kwalifikacyjnych dotyczących audytora wewnętrznego, podkreślają potrzebę skuteczności jego działania. Jest ona kojarzona z uzyskaniem certyfikatu CIA, który uprawnia do pracy nie tylko na terenie całej UE, ale również poza Europą. Jako stowarzyszenie obserwujemy również większe zainteresowanie uzyskaniem certyfikatu CIA pracowników sektora bankowego. Niewątpliwie ma na to wpływ Uchwała Nr 141/2017 KNF z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Stanowi ona zbiór dobrych praktyk w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, które przedstawiają jej oczekiwania wobec banków w zakresie postępowania zgodnego z przepisami dotyczącymi zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w banku i faktycznie zawiera wskazówki co do kwalifikacji audytora wewnętrznego. Zawiera zapisy nakazujące opracowanie przez kierującego komórką audytu wewnętrznego i zatwierdzenie przez zarząd banku oraz radę nadzorczą kartę audytu, która powinna określać m.in. odpowiednią liczbę audytorów wewnętrznych posiadających stosowne certyfikaty zawodowe uznanych organizacji międzynarodowych przydatne w pracach audytora wewnętrznego (np. CIA).