Gdzie można zdobyć certyfikat audytora wewnętrznego?

Największą rozpoznawalną międzynarodową organizacją certyfikującą zawód audytora wewnętrznego jest Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA Global), który został powołany w 1941 roku. Jest najstarszą i największą na świecie organizacją, skupiającą audytorów wewnętrznych. W blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych jest zrzeszonych ponad 170 000 osób. W Polsce IIA reprezentowany jest przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Aktualnie do Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska należy ponad 1500 osób z całego kraju i liczba ta systematycznie rośnie. Instytut, to również rozwijające się Koła Regionalne i Branżowe.