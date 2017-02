Procedura odwrócona w zamówieniach publicznych

Od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, regulacje w zakresie prawa dotyczącego zamówień publicznych są nieustannie dostosowywane do prawa unijnego. Dokonane w ostatnim czasie implementacje wprowadziły do systemu zamówień publicznych tzw. procedurę odwróconą, której celem jest uskutecznienie i skrócenie procesu weryfikacji podmiotowej wykonawców w przetargu nieograniczonym.