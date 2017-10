Akcyza na papierosy elektroniczne i wyroby nowatorskie od 1 stycznia 2018 r.

Jako uzasadnienie dla planowanej nowelizacji podniesiono argument, że papierosy elektroniczne działające z wykorzystaniem płynów oraz wyroby nowatorskie stanowią substytuty tradycyjnych wyrobów tytoniowych w związku z czym podobnie jak wyroby tytoniowe winny zostać objęte opodatkowaniem podatkiem akcyzowym.

Projekt ustawy wprowadza do ustawy o podatku akcyzowym definicję papierosów elektronicznych, płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Planowana nowelizacja przewiduje, że w stosunku do płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych, terminów płatności akcyzy oraz importu.

W zakresie produkcji i przemieszczania płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich przyjęte zostaną rozwiązania, zakładające stosowanie w odniesieniu do tych wyrobów procedury zawieszenia poboru akcyzy. W związku z tym produkcja płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich będzie musiała odbywać się w składzie podatkowym. Spowoduje to, że na podmiotach działających w branży e-papierosów spoczywać będą dodatkowe obowiązki formalne (jak uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego – po spełnieniu szeregu wymagań, stosowanie systemu EMCS, składanie zabezpieczenia akcyzowego). Przewidziana zostanie również możliwość produkcji płynów do e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich poza składem podatkowym, w systemie przedpłaty akcyzy. Projekt przewiduje także objęcie płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

Wskazać należy, że zdaniem Autora projektodawca zaproponował, bardzo wysoką stawkę akcyzy na płyny do papierosów elektronicznych – kształtując ją na poziomie 70 groszy za mililitr. W związku z czym znacznie wzrosną ceny ww. wyrobów. Spowodować to może powstanie szarej strefy i w konsekwencji pojawienie się płynów do papierosów wytwarzanych domowymi sposobami. Przyniesie to odwrotny do planowanego skutek - w postaci zmniejszenia wpływów do budżetu. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wyniesie natomiast 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej sprzedaży tytoniu do palenia.

Negatywnie zdaniem Autora należy ocenić także fakt, że akcyzą objęte zostaną również płyny do e-papierosów nie zawierające w swym składzie tytoniu. W tej sytuacji o tym czy dany produkt ma być opodatkowany czy nie decydować będzie deklarowane przeznaczenie. Biorąc pod uwagę, że większość składników płynów beznikotynowych są powszechnie dostępne i używane w wielu branżach (np. chemicznej, kosmetycznej, spożywczej) niemożliwe będzie rozgraniczenie które mieszaniny chemiczne opodatkować.

Reasumując, planowana nowelizacja nałoży na podmioty produkujące czy tez dokonuje obrotu wskazanymi wyrobami szereg nowych obowiązków administracyjnych. W wyniku czego wzrosną koszty działalności tych przedsiębiorstw. Małe podmioty często nie posiadają zasobów ludzkich dysponujących specjalistyczną wiedzą podatkową, w konsekwencji trudno im będzie samodzielnie sprostać nowym wymaganiom.

Trzeba również zaznaczyć, że w wielu państwach europejskich podobne reformy nie dały spodziewanych efektów. Rozwinęła się szara strefa, która zdominowała rynek, duża część legalnie funkcjonujących firm wypadła z rynku a wiele osób straciło pracę. Wpływy to budżetu okazały się znacznie niższe niż zakładano.

Niemniej omawiane regulacje stanowią w chwili obecnej jedynie projekt, zatem istnieje spora szansa, że projektodawca wsłuchując się w głosy przedsiębiorców zaproponuje korzystniejsze rozwiązania.

Projekt zakłada, że nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Marcelina Fabia, Konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o. o.