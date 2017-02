Nowe obowiązki w zakresie ewidencji akcyzowych i ksiąg kontroli od 2017 roku

Ewidencja składu podatkowego

Podmioty, które prowadziły ewidencję składu podatkowego przed 1 stycznia 2016 r. miały obowiązek wprowadzenia stosownych zmian (dostosowania do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych) w tej ewidencji przed 1 stycznia 2017 roku.

Wprowadzony okres przejściowy, w przypadku ewidencji składu podatkowego, umożliwiał, z pewnymi wyjątkami, prowadzenie tej ewidencji zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r. Dotyczyło to m.in. braku obowiązku bez podziału ewidencji na poszczególne części (wyróżniane przede wszystkim z uwagi na status akcyzowy określonych wyrobów akcyzowych lub kategorię wyrobu akcyzowego) oraz podczęści (wyróżniające określone czynności, których przedmiotem są wyroby akcyzowe). Ewidencja mogła również nie zawierać niektórych danych wymaganych przez rozporządzenie w sprawie ewidencji akcyzowych.

reklama reklama

Polecamy: Komplet żółtych książek – Podatki 2017

Inne ewidencje

Okres przejściowy do końca 2016 r. został przewidziany również dla ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie. W tym zakresie, podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2016 r. prowadzili tą ewidencję w formie papierowej nie byli zobowiązani jeszcze do 31 grudnia do wprowadzenia wymogu podziału ewidencji na części. Od 1 stycznia 2017 r. taki wymóg już ich dotyczy. Przepisy przejściowe dotyczyły również ewidencji banderol podatkowych oraz ksiąg kontroli. One też przestały obowiązywać z dniem 31 grudnia 2016 r.

Ewidencja wyrobów węglowych i gazowych

Pamiętać również należy, iż wraz z końcem zeszłego roku kalendarzowego upłynął okres na dostosowanie ewidencji wyrobów węglowych oraz ewidencji wyrobów gazowych prowadzonych w formie elektronicznej do wymogów technicznych wynikających z rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych.

Do końca 2016 roku wskazane powyżej ewidencje, w przypadku ich prowadzenia w formie elektronicznej, nie musiały spełniać wymogów stawianych programom komputerowym służącym do prowadzenia ewidencji akcyzowych (m.in. wymogu uniemożliwiania usuwanie wpisów czy zapewniania ochrony danych przed zniekształceniem lub ich utratą). Od 1 stycznia 2017 r. muszą spełniać te wymogi, co oznacza, że nie jest już możliwe używanie dowolnego programu komputerowego do prowadzenia tych ewidencji (przykładowo programu MS Excel). Konieczne stało się stosowanie programów, które spełniają wymogi techniczno-formalne, wskazane w rozporządzeniu w sprawie ewidencji akcyzowych.

Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji

Na koniec podkreślić należy, iż jednym z postanowień uchwalonego w lipcu 2016 roku tzw. pakietu paliwowego, jest uchylenie obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji akcyzowych z dniem do końca grudnia 2016 r.

Minister Rozwoju i Finansów 21 grudnia 2016 r. wydał nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. z 2016 r., poz. 2257). Nowe rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

Sama treść nowego rozporządzenia, poza kwestiami związanymi z ewidencjonowaniem paliw silnikowych, których wytwarzania, obrót lub nabywanie wewnątrzwspólnotowe na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania koncesji, nie przewiduje znaczących zmian dotyczących danych ujmowanych w ewidencjach akcyzowych lub księgach kontroli, ani zmian dotyczących wymogów formalnych stawianych różnym formom ewidencji i ksiąg w porównaniu z poprzednio obowiązującym rozporządzeniem w sprawie ewidencji akcyzowych.