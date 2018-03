Ewidencja wyrobów akcyzowych - susz tytoniowy, płyn do e-papierosów i wyroby nowatorskie

Nowe rozporządzenie akcyzowe

Zmiany przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, opublikowany w dniu 13 marca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zastąpi ono dotychczasowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Zmiany mają charakter dostosowujący do nowych regulacji, które pojawiły się w ustawie o podatku akcyzowym, wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2216) oraz ustawą z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137).

reklama reklama

Ewidencja suszu tytoniowego

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów podmiot prowadzący skład podatkowy, który magazynuje susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym, zobowiązany jest prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 138g ustawy o podatku akcyzowym, w sposób umożliwiający ustalenie ilości suszu tytoniowego przemieszczanego z i do składu podatkowego tego podmiotu, ilości i sposobu przetwarzania suszu tytoniowego oraz miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego.

Zmiana ta wynikała z faktu, że susz tytoniowy jest wyrobem akcyzowym, do którego nie ma zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy, przez co dopuszczalne jest jego magazynowanie przez podmiot prowadzący skład podatkowy poza składem podatkowym. W związku ustawodawca wprowadził regulację, zgodnie z którą podmiot prowadzący skład podatkowy, który zakupił susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą i magazynuje go poza składem podatkowym, powinien prowadzić ewidencję tego suszu tytoniowego.

Zaszła więc konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy w tym zakresie.

W projekcie rozporządzenia określono dodatkowy zakres danych jakie powinna zawierać ewidencja suszu tytoniowego prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który magazynuje susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym. Co będzie umożliwiało ustalenie ilości suszu tytoniowego przemieszczanego z i do składu podatkowego oraz miejsca i adresu magazynowania tego suszu tytoniowego.

Ewidencja płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich

Natomiast nowe regulacje zawarte w ustawie z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wprowadziły opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, a także objęcie tych wyrobów obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

Zmian ta spowodowała, że zaistniała konieczność dostosowania załączników do rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy w tym zakresie.

W związku z powyższym modyfikacja obejmuje załączniki 10 i 11 do rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, tj. w objaśnieniach uzupełniono katalog wyrobów akcyzowych, dla których prowadzona jest ewidencja o płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie. Ponadto w załącznikach 10 i 11 do rozporządzenia, także w objaśnieniach, doprecyzowano zapis dotyczący wpisywania rodzaju i/lub zawartości opakowania jednostkowego, natomiast w załączniku nr 12 dokonano zmiany porządkującej.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Ustawodawca określił, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przy czym z uwagi na zmianę wzorów stosowanej przez podmiot ewidencji znaków akcyzy określonej w załącznikach nr 10 i 11, w stosunku do stanu określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu ewidencjonowania znaków akcyzy, projektodawca umożliwi stosowanie starych wzorów do końca 2018 roku.