Przedsiębiorcy chcą możliwości alternatywnego sposobu nanoszenia znaków akcyzy

Projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wprowadza nowe, zmniejszone znaki akcyzy dla papierosów i tytoniu do palenia o wymiarach 32x16mm od 1 stycznia 2019 r. Wprowadza również m.in. nowy sposób nanoszenia znaków akcyzy na opakowania papierosów.

Business Centre Club (BCC) zwraca szczególną uwagę na sposoby nanoszenia banderol na opakowania jednostkowe papierosów typu slim i super slim, które są przedstawione w Załączniku nr 4 do rozporządzenia. Polskie zakłady specjalizują się w produkcji papierosów typu slim/super slim, które stanowią niemal 30% produkcji na rynek krajowy tj. ponad 10 miliardów sztuk papierosów rocznie, przynosząc budżetowi państwa ponad 6 mld zł wpływów z tytułu akcyzy. Nanoszenie znaków akcyzy na paczkach slim / super slim w sposób przedstawiony w Załączniku nr 4, na rysunku 1b jest całkowicie zaskakujące i nie jest stosowane w żadnym z krajów UE.

Sposób nanoszenia banderol

Firmy tytoniowe zrzeszone w BCC (których łączny udział w polskim rynku papierosów wynosi ok. 60%) nie są technologicznie przygotowane na poradzenie sobie z tego typu rozwiązaniem, a próba jego wprowadzenia pod znaczną presją czasu jest obarczona szeregiem ryzyk:

- destabilizacji legalnej sprzedaży a przez to – wpływów budżetowych państwa,

- powstała na rynku luka zostanie wypełniona papierosami w opakowaniach typu slim z przemytu,

- utratą pozycji europejskiego lidera w produkcji papierosów typu slim.

Aby utrzymać możliwość produkcji w fabrykach firm tytoniowych zrzeszonych w BCC, a także niezakłóconych dostaw na krajowy rynek, BCC proponuje dodanie do rozporządzenia możliwości alternatywnego sposobu nanoszenia banderol tj. również na tylnej ściance opakowania (pod ostrzeżeniem zdrowotnym). Wprowadzenie takiej zmiany do projektu rozporządzenia jest jedynym rozwiązaniem, które pozwoli wszystkim firmom na dostosowanie się do nowych przepisów.

W związku z tym proponujemy dodanie do Załącznika numer 4 punktu 1c, który będzie przedstawiał drugi, alternatywny sposób nanoszenia banderol na opakowania typu slim/super slim – tj. pod ostrzeżeniem graficznym z tyłu paczki.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że analogiczne do proponowanego powyżej rozwiązania mają być stosowane w wielu krajach naszego regionu UE, jak choćby: Rumunia, Czechy, Słowacja czy Węgry. Zmiana pozycji ostrzeżenia graficznego na tyle paczki papierosów leży u podstaw omawianego projektu, dlatego dodanie możliwości, która powiązuje umiejscowienie znaku akcyzy z pozycją ostrzeżenia zdrowotnego wydaje się rozsądnym pomysłem. Jest on również w pełni zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy o podatku akcyzowym.

Terminy

Pragniemy zwrócić uwagę, że ustawa nowelizująca ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 22 lipca 2016 r. przewiduje dłuższy okres przejściowy umożliwiający stosowanie dotychczasowych rozwiązań nanoszenia znaków akcyzy, a mianowicie do 19 maja 2019 r.

Tymczasem, projektowane rozporządzenie skraca ten okres aż o 5 miesięcy, proponując możliwość stosowania obecnego sposobu nanoszenia znaków akcyzy jedynie do 31 grudnia 2018 r. Według projektu rozporządzenia, nowy sposób oznaczania opakowań papierosów znakami akcyzy miałby obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r., ze wszystkimi tego konsekwencjami dot. kosztów pilnego dostosowania procesu technologicznego.

Zdaniem BCC jest to ekonomicznie nieuzasadniona, nieracjonalna zmiana, która w zasadniczy negatywnie wpływa na funkcjonowanie firm zajmujących się produkcją papierosów i wyrobów tytoniowych. Zakładając przewidywalność prawodawstwa, producenci – planując dostosowanie opakowań i maszyn do zmian związanych z zakończeniem okresu przejściowego wynikającego z ustawy wdrażającej dyrektywę tytoniową – mieli przecież pełne prawo zakładać, że dotychczasowe wzory opakowań i sposoby nanoszenia banderoli na wyroby tytoniowe będą mogły być wykorzystywane również po 1 stycznia 2019 r., tj. do 20 maja 2019 r.