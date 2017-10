Stawki akcyzy na papierosy elektroniczne i wyroby nowatorskie od 2018 r.

Na bezrybiu i rak ryba, czyli jak rząd szuka nowych podatków

Resort finansów, niczym pionier odkrywca, nie zwalnia tempa w nieustannym poszukiwaniu coraz to nowszych źródeł opodatkowania. Obecnie pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, którego głównym celem jest „dobranie się” m.in. do wyrobów nowatorskich.

Przyzwyczailiśmy się, że na co dzień fiskus korzysta z wszelkich możliwych narzędzi do egzekwowania publicznej daniny. Nie da się nie ulec zaskoczeniu, gdy czasem sięga do posiadanych przymiotów boskości. Tak jest w tym przypadku, gdy – czyni wyrobem akcyzowym coś, co nim nie jest. Chodzi o płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie.

Podcinanie gałęzi…

Światowa walka z tytoniem w celu ochrony przed chorobami, jakie on ze sobą niesie, od lat się wzmaga. Jest już trendem powszechnie znanym. Najczęściej uderza w producentów i konsumentów. Jednych obarczając kolejnymi wymogami i obostrzeniami uregulowań prawnych, drugich – najprościej i najboleśniej – bijąc po kieszeni. Wszystko argumentując ochroną zdrowia. Jakąż hipokryzją jest więc uderzanie w gałąź przemysłu, która chciała iść w tej walce o zdrowie obywateli pod rękę z państwem. Nowatorski wyrób tytoniowy (NWT), podobnie jak jego anglojęzyczny pierwowzór Reduced-Risk Product, jest produktem o obniżonym ryzyku. Od tradycyjnego „wykorzystania” tytoniu różni się tym, że w NWT tytoń jest podgrzewany do odpowiednio wysokiej temperatury, w której pożądane przez palacza związki są odparowywane. Nie następuje więc tutaj spalanie, a odparowanie, przez co ilość wdychanych przez człowieka substancji smolistych i metali ciężkich jest znacznie mniejsza. To ta subtelna różnica powodowała, że NWT nie były dotąd uznawane za podlegające akcyzie.

Wykaz wyrobów tytoniowych objętych podatkiem akcyzowym:

- papierosy,

- tytoń do palenia,

- cygara i cygaretki.

…na której się siedzi

Już w lipcu 2015 r. Krajowa Izba Gospodarcza przesłała do ówczesnego Ministra Zdrowia oraz do Ministerstwa Gospodarki swoje stanowisko odnośnie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. KIG nie zostawia suchej nitki na unijnej dyrektywie 2014/40/UE, której przepisy „są dotkliwe dla polskiej gospodarki”. Sektor tytoniowy dostarcza około 9% podatkowych dochodów państwa. Polska jest największym w Europie producentem wyrobów tytoniowych. W 2014 r. z uprawy tytoniu, przetwórstwa, sprzedaży itd. – ogólnie z branży tytoniowej i jej pochodnych – utrzymywało się ponad 500 tys. osób. Nowatorski wyrób tytoniowy jawi się więc jako szansa na uratowanie polskiego przemysłu tytoniowego.

Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym za tytoń do palenia uznaje się:

tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego; odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Planowane zmiany

Ujmując w skrócie, ministerstwo chce objąć podatkiem akcyzowym płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Zastosowanie mają znaleźć ogólne przepisy o opodatkowaniu akcyzą, jak choćby te nakładające obowiązek banderolowania. Z projektu można już wyczytać stawki, jakimi fiskus będzie obciążał „nowe” wyroby tytoniowe:

- płyny do papierosów elektronicznych: 0,7 zł/1 ml,

- wyroby nowatorskie: 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny tytoniu do palenia.