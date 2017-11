Zerowa stawka akcyzy w przypadku niedostarczenia wyrobów akcyzowych

Co do zasady dla wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, dla których ustawodawca nie określił stawek podatku akcyzowego w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym, przeznaczonych na cele inne niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych (dalej jako wyroby akcyzowe) zastosowanie znajdzie zerowa stawka akcyzy.

Stawkę tą można jednak zastosować m.in. w przypadku przemieszczania ww. wyrobów akcyzowych na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy (dalej jako podmiot zużywający).

W obrocie gospodarczym może zdarzyć się jednak sytuacja gdy wyroby akcyzowe nie zostaną dostarczone ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego, np. na skutek odmowy przyjęcia tych wyrobów przez podmiot zużywający. W takim wypadku pojawiać się mogą wątpliwości jaką stawkę podatku akcyzowego należy zastosować w sytuacji powrotnego przemieszczania wyrobów akcyzowych do składu podatkowego od pomiotu zużywającego.

Rozważmy zatem następujący przykład:

Spółka A (prowadząca skład podatkowy) dokonała przemieszczenia benzyny lakowej o kodzie CN 2710 11 21 na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na dokumencie dostawy do podmiotu zużywającego (Spółki B) ww. wyrób w ramach działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Spółka B odmówiła przyjęcia wyrobu z uwagi na ilość niezgodną z zamówieniem. W związku z niedostarczeniem do Spółki B benzyny lakowej zostaje ona powtórnie przemieszczana poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego Spółki A.

W powyższym przypadku możliwe jest zastosowanie zerowej stawki akcyzy dla przemieszczanej w wyniku niedostarczenia do pomiotu zużywającego (Spółki B) benzyny lakowej w przypadku dołączenia do niej dokumentu dostawy.

W sytuacji, w której podmiot zużywający odmówił odbioru wyrobów akcyzowych, przemieszczenia dokonuje się na tym samym komplecie dokumentów dostawy, na podstawie których wyrób był pierwotnie przemieszczany do pomiotu zużywającego. Jeśli jednak pomiot zużywający odbierze wyroby akcyzowe, a następnie po jakimś czasie dojdzie do wniosku że ww. wyroby chce zwrócić, to przemieszczenia takiego dokonuje się na nowym komplecie dokumentów dostawy. Przy czym nowy komplet dokumentów dostawy zobowiązany jest wystawić podmiot prowadzący skład podatkowy. Dokument dostawy wystawia się w trzech egzemplarzach. Pierwszy i drugi egzemplarz podmiot prowadzący skład podatkowy winien przekazać podmiotowi zużywającemu, od którego wyroby akcyzowe będą przemieszczane, trzeci egzemplarz natomiast jest przeznaczony dla składu podatkowego.

Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy (np. list przewozowy CMR).

Marcelina Fabia, Konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o. o.