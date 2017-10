Energia elektryczna do celów redukcji chemicznej bez zwolnienia z akcyzy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w dniu 7 września 2017 r. wydał wyrok w trybie prejudycjalnym (C-465/15) w zakresie braku zwolnienia z opodatkowania energii elektrycznej służącej do zasilania dmuchaw przeznaczonych do sprężania powietrza stosowanego w wielkim piecu w procesie produkcji surówki hutniczej w drodze redukcji chemicznej. Istota pytania zadanego przez niemiecki sąd TSUE sprowadza się do wyjaśnienia rozumienia art. 2 ust. 4 lit. b) Dyrektywy. Konkretnie, do związku zużywanej energii elektrycznej z redukcją chemiczną, który by wskazywał, że wykorzystana energia elektryczna jest bezpośrednio wykorzystywana do celów redukcji chemicznej. W konsekwencji, czy energia elektryczna wykorzystana do zasilania urządzeń biorących udział w procesie produkcyjnym, efektem którego jest redukcja chemiczna, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

Nadzieję podatników podsyciła Opinia Rzecznika Generalnego przedstawiona w dniu 19 stycznia 2017 r., który rekomendował, aby w odniesieniu do procesu wielkiego pieca przy wytwarzaniu surówki hutniczej energię elektryczną służącą do zasilania dmuchawy uznać za energię elektryczną wykorzystywaną zasadniczo do celów redukcji chemicznej. Tym samym, korzystałaby ona ze zwolnienia z akcyzy.

Rzecznik Generalny zauważył, że największe wątpliwości dotyczą stopnia oddalenia przyczynowego. Powołując się na dwie inne sprawy (C-426/12 i C-529/14) wskazał dwa kryteria, które powinny być poddane analizie, tj. istotność i natychmiastowość zastosowania.

Istotność oznacza, że w procesie spalania jest wytwarzany istotny element składowy procesu produkcji. Innymi słowy, istotność energii elektrycznej sprowadza się do tego, że niemożliwe jest przeprowadzenie procesu redukcji chemicznej bez jej udziału.

Natychmiastowość zastosowania sprowadza się do wykorzystania produktu energetycznego jeszcze w procesie produkcji. Rzecznik podkreślił, że energia elektryczna jest wykorzystywana do wytworzenia istotnego elementu składowego redukcji chemicznej, tj. sprężonego powietrza, który jednocześnie jest wprowadzany bezpośrednio i natychmiastowo do wielkiego pieca. Tym samym, takie użycie energii elektrycznej powinno być kwalifikowane jako wykorzystanie „do celów redukcji chemicznej”, które korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Niestety, TSUE nie podzielił stanowiska Rzecznika Generalnego i stwierdził, że energia elektryczna wykorzystywana do zasilania dmuchaw przeznaczonych do sprężania powietrza, które jest następnie stosowane w wielkim piecu w procesie produkcji surówki hutniczej w drodze redukcji chemicznej rudy żelaza, nie stanowi „energii elektrycznej wykorzystywanej zasadniczo do celów redukcji chemicznej” w rozumieniu art. 2 ust. 4 lit. b) tiret trzecie Dyrektywy. TSUE uzasadnił swoje stanowisko tym, że szersza wykładnia zwolnienia od opodatkowania energii elektrycznej wobec zwolnienia produktów energetycznych również używanych do celów redukcji chemicznej prowadziłaby do nierównego traktowania przez prawodawcę energii elektrycznej i produktów energetycznych wykorzystywanych w ten sam sposób.

Niniejszy wyrok jest bardzo istotny także dla polskich podatników. Wynika to m.in. z faktu, iż art. 30 ust. 7a ustawy o podatku akcyzowym również przewiduje zwolnienie energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej. Ponadto, w odpowiedzi na interpelację nr 2083 z 2016 r. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od wyroku TSUE będzie zależeć podejście organów finansowych wobec zwolnienia. Można przypuszczać, że nie wpłynie to na bardziej przychylną podatnikom wykładnię prawa do zastosowanie zwolnienia. Jednakże należy pamiętać, że orzeczenie odnosi się tylko do wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby zasilania dmuchaw do sprężania powietrza. Niewykluczone, że w przypadku, np. nagrzewni, stanowisko TSUE byłoby odmienne.

Autor: Katarzyna Berej-Bartoszczyk, Starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo sp. z o.o.