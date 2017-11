Zwolnienie od akcyzy dla podatników produkujących piwo - od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany zakłada projekt z 10 listopada 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Nowe rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

reklama reklama

Zwolnienie od akcyzy

Przypomnijmy, że obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego określa zwolnienie kwotowe akcyzy w zależności od wielkości sprzedaży piwa w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy, nie więcej jednak niż 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki podatku akcyzowego określonej dla piwa ustawą o podatku akcyzowym, z podziałem na produkcję do 20 tys. hl, do 70 tys. hl, do 150 tys. hl i do 200 tys. hl piwa.

Natomiast Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, w art. 4 stanowi, iż państwa członkowskie mają prawo stosować do piwa produkowanego przez niezależne, małe browary obniżone stawki podatku akcyzowego, zróżnicowane zależnie od wielkości rocznej produkcji danych browarów, z zachowaniem następujących limitów:

a) stawek obniżonych nie stosuje się wobec zakładów produkujących ponad 200 tys. hl piwa rocznie,

b) stawki obniżone, które mogą kształtować się poniżej poziomu stawki minimalnej, mogą być niższe maksymalnie o 50% od standardowej, krajowej stawki podatku akcyzowego.

W związku z powyższym, z godnie z projektem rozporządzenia, planowane jest, aby zwolnieniu od akcyzy podlegali podatnicy produkujący piwo, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali do 200 tys. hl piwa - w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki podatku akcyzowego określonej w art. 94 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Dodano ponadto nową regulację, według której, gdy łączna wielkość produkcji browarów współpracujących ze sobą na mocy umowy nie przekracza 200 tys. hl piwa, to mogą one być traktowane dla celów zwolnienia od akcyzy jako jeden, niezależny mały browar. Celem takiego zapisu jest możliwość udzielenia wsparcia na mocy przepisów unijnych przez państwa członkowskie dla tzw. browarów kontraktowanych.

Przekroczenie limitu

Rozporządzenie zakłada także zmianę, w związku z którą, gdy w roku podatkowym podatnik przekroczy limit ilościowy sprzedaży piwa, dla którego określone zostało zwolnienie od akcyzy, do całości sprzedaży piwa stosowana będzie stawka podatku akcyzowego dla piwa określona w ustawie o podatku akcyzowym bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.

Przepis ten będzie miał zastosowanie zarówno dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie, w roku podatkowym będącym rokiem rozpoczęcia działalności, jak i dla podatników, którzy w roku podatkowym niebędącym rokiem rozpoczęcia działalności przekroczyli limit ilościowy piwa w wysokości 200 tys. hl.

Zaświadczenia dla zagranicznego producenta piwa

Obowiązujące aktualnie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, dla podmiotów dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu piwa, określa zwolnienie realizowane poprzez zwrot zapłaconej akcyzy, po przedstawieniu zaświadczenia władz skarbowych właściwych dla zagranicznego producenta piwa o pochodzeniu piwa od producenta spełniającego określone w rozporządzeniu warunki ilościowe produkcji.

W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych tak po stronie organu, jak i podatnika z tytułu dokonywanego nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu piwa projekt rozporządzenia zakłada, aby zwolnienie od akcyzy w tych przypadkach następowało bezpośrednio, po przedstawieniu zaświadczenia władz skarbowych właściwych dla zagranicznego producenta piwa o pochodzeniu piwa od producenta spełniającego warunki określone w rozporządzeniu.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Zaświadczenie będzie przedstawiane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego z chwilą zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym piwa poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy albo właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowemu z chwilą złożenia zgłoszenia celnego w przypadku importu piwa.

Przy czym obowiązek przedstawienia zaświadczenia nie będzie występował gdy nabycie wewnątrzwspólnotowe piwa będzie realizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD.