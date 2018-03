Ceny transferowe - dokumentacja do końca września 2018 r.

W dniu 16 lutego 2018 r. w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów opublikowano informację o zapowiadanym przedłużeniu terminu ustawowego terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych i przygotowanie uproszczonych sprawozdań w sprawie cen transferowych. Informacja ta powinna zainteresować wszystkich podatników, którzy zmagają się obecnie ze sporządzaniem dokumentacji po raz pierwszy według nowych wymogów, obowiązujących od 2017 roku.

Termin na sporządzenie dokumentacji wynikający ze znowelizowanych ustaw o podatkach dochodowych określono na koniec 3 miesiąca po zakończenia roku podatkowego. Ze strony podatników dochodziły liczne sygnały o znacznej uciążliwości takiego rozwiązania. Szczególnie, iż sporządzenie rzetelnej dokumentacji według nowych zasad wymaga zaangażowania znacznego nakładu pracy, czasu, a często również środków finansowych. Starając się dostosować do nowych wymogów, podatnicy napotykają też liczne trudności techniczne, związane z krótkim czasem na skompletowanie niezbędnych informacji do sporządzenia dokumentacji i sprawozdań. Ponadto nadal pojawiają się wątpliwości co do praktycznego wdrożenia wymogów, które są realizowane po raz pierwszy.

Ze wskazanych przez Ministerstwo przyczyn wprowadzenia planowanych spraw wynika, że MF bierze pod uwagę te problemy powstające po stronie podatników i planuje rozwiązanie w postaci przedłużenia podstawowego terminu – jak czytamy w informacji MF:

"W związku z powyższym, kierując się zasadą uproszczenia systemu podatkowego oraz mając na względzie ważny interes podatników, proponuje się wydłużenie o ok. pół roku terminów związanych ze spełnieniem ww. obowiązków w zakresie cen transferowych."

Oznacza to, że na sporządzenie tzw. „nowych dokumentacji” podatnicy mieliby czas nie do końca marca, ale do końca września 2018 r. (jeżeli rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu). Przedłużony termin ma znaleźć zastosowanie dla obowiązków, jakie zgodnie z przepisami powstały w zakresie cen transferowych w roku 2018, a zatem w odniesieniu do dokumentacji sporządzanej za 2017 rok. W tym zakresie byłaby to zmiana prawa wstecz, lecz jest dopuszczalne z punktu widzenia techniki prawodawczej, ponieważ jest to zmiana przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Zgodnie z zapowiedzią przedłużony termin ma obowiązywać również w 2019 roku w odniesieniu do dokumentacji sporządzanych za rok 2018.

Powyższe zapowiedzi należy ocenić jako właściwy krok w stronę nie tyle ułatwienia, co w ogóle praktycznego umożliwienia terminowego dopełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych nałożonych znowelizowanych przepisów. O wszelkich zmianach w tym temacie będziemy informować na bieżąco.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie został opublikowany w dniu 22 lutego br. Natomiast w dniu 5 marca został skierowany do Komisji Prawniczej. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

