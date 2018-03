Ceny transferowe - CIT-TP i PIT-TP można składać do końca września

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 555), które weszło w życie z dniem 15 marca 2018 roku.

Rozporządzenie to określa nowy termin składania sprawozdań CIT-TP i PIT-TP. Początkowy termin, który zakładał konieczność złożenia tych sprawozdań do końca marca, był trudny do zrealizowania i wiązał się z dużym nakładem pracy, czasu i środków finansowych. To udogodnienie, czyli przesunięcie terminu do końca września, pozwoli zrealizować obowiązek podatkowy w ustawowym terminie.

Zgodnie z treścią rozporządzenia przedłuża się do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego terminy:

1) sporządzenia dokumentacji podatkowej,o której mowa w art.25a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 317 i 398) oraz art.9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, 2175, 2201 i 2369 oraz z 2018 r. poz. 317 i 398);

2) złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art.9a ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

3) dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Okres złożenia sprawozdania został wydłużony i jest spowodowany sygnałami, które docierały do Ministerstwa Finansów. Przedsiębiorcy skarżyli się na zbyt krótki czas uzupełnienia formularza, który zawiera wiele szczegółów. Obowiązek składania formularzy CIT-TP i PIT-TP dotyczy podatników, którzy: zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych oraz gdy ich przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczyły w danym roku podatkowym równowartość 10 mln euro.