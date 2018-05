Dokumentacja cen transferowych - zakres pojęcia "jednolitej transakcji"

Z końcem stycznia br. opublikowana została Interpretacja Ogólna Nr DCT.8201.1.2018 Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych („Interpretacja”). Rozwiewa ona wątpliwości podatników w zakresie rozumienia pojęcia jednolitych transakcji oraz sposobu kalkulacji obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji z różnymi podmiotami powiązanymi.

Interpretacja wydana została w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów podatkowych w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych i dotyczy:

sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju/innych zdarzeń jednego rodzaju, sposobu ustalania progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi, obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, ustalenia transakcji jednego rodzaju.

Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju/innych zdarzeń jednego rodzaju

W pierwszym z wyjaśnianych w Interpretacji zagadnień poruszona została kwestia istotności transakcji jednego rodzaju/innych zdarzeń jednego rodzaju. Wskazano, że w odniesieniu do art. 25a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („updof”) oraz art. 9d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych („updop”) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym, że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro; 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro; 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.

Zgodnie z wyjaśnieniami, wyżej wymienione progi odnoszą się do „transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju” osobno do każdego rodzaju transakcji lub zdarzenia. Jeżeli więc podatnik dokonał transakcji z pomiotami powiązanymi o wartości w sumie przekraczającej progi istotności, jednakże każdy rodzaj transakcji indywidualnie nie przekroczył tego progu, nie ma obowiązku dokumentowania takich transakcji bądź innych zdarzeń.

Sposób ustalania progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi

Drugie z omawianych zagadnień budziło prawdopodobnie najwięcej wątpliwości podatników. W ubiegłych latach było oczywiste, iż wartość progu dokumentacyjnego wskazana była dla transakcji z każdym podmiotem powiązanym indywidualnie. Natomiast wg aktualnego brzmienia przepisów, istotą jest wartość transakcji/zdarzeń jednego rodzaju, a nie podmiot powiązany, z którym te transakcje/zdarzenia są dokonywane. Celem ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej podatnik jest zatem zobowiązany do odniesienia progów transakcyjnych do wartości sumy transakcji jednego rodzaju lub zdarzenia jednego rodzaju zawartych z podmiotami powiązanymi, nie zaś do wartości z jednym konkretnym podmiotem. Podkreślenie tego faktu jest o tyle istotne dla podatników, że muszą oni zmienić system kalkulacji obowiązku podatkowego w stosunku do lat ubiegłych. Obecnie w pierwszej kolejności należy pogrupować transakcje, a następnie zsumować wartości transakcji jednego rodzaju z podmiotami powiązanymi, a nie jak było dotychczas rozpoczynać od wielkości obrotu z danym podmiotem powiązanym.