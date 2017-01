Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej a ceny transferowe

Główne cele reformy

Głównym celem wdrożenia reformy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest konsolidacja systemu na dwóch poziomach: centralnym (tj. na poziomie Ministerstwa Finansów) oraz regionalnym (m.in. urzędy skarbowe, urzędy celne itp.)

Nowa struktura administracji, wielokrotnie już szczegółowo opisywana w szeregu publikacji prasowych i internetowych, ma skuteczniej zajmować się poprawą efektywności organów skarbowych, głównie przez ograniczenie skali oszustw podatkowych w zakresie wyłudzeń VAT oraz w ramach tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Na czele KAS będzie stał jej Szef, który przejmie wiele dotychczasowych obowiązków Ministra Finansów.

Konsekwencje reformy dla podmiotów powiązanych

Wprowadzenie nowej struktury organów skarbowych w postaci KAS będzie miało z pewnością także wpływ na kwestię cen transferowych – zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Bezpośrednia zmiana to przede wszystkim przejęcie przez Szefa KAS odpowiedzialności za prowadzenie procesu uzyskiwania porozumień w sprawie ustalania cen transakcyjnych (tzw. APA) od Ministra Finansów. Dotychczas ta możliwość nie była w sposób szeroki wykorzystywana przez podatników, niemniej w ramach nowych przepisów może zyskać na popularności.

Kolejne uprawnienie, które przekazane zostanie przez Ministra Finansów – tym razem Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej w ramach zreformowanej KAS, to wydawanie interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów podatkowych, które w obszarze cen transferowych mają coraz szersze zastosowanie. W kompetencjach Ministra Finansów pozostanie natomiast wydawanie interpretacji ogólnych, zmiany oraz uchylanie interpretacji.

Nie należy także zapominać o pośrednich aspektach wprowadzenia KAS. Ustawodawca wskazuje, iż celem reformy jest m.in. zwiększenie efektywności i lepsza koordynacja kontroli skarbowych, czy też lepszy dobór i szkolenie kadr urzędniczych. W tak istotnym obszarze dla kontrolujących, jakim już od pewnego czasu są ceny transferowe, może to w długim terminie przyczynić się do zwiększenia ilości i zakresu kontroli transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

Podsumowanie

Rok 2017 przynosi w obszarze cen transferowych bardzo wiele fundamentalnych zmian, które będą odzwierciedlone m.in. w trzy-stopniowej dokumentacji, obowiązku przygotowywania analiz porównawczych dla wielu podatników, czy wypełnianiu formularza CIT-TP.

Reforma KAS, która wejdzie w życie z dniem 1 marca przyszłego roku, choć dotyka wielu obszarów podatkowych może także wpłynąć, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej, na stosunek organów kontrolnych do obszaru cen transferowych. Dlatego nie do przecenienia jest odpowiednie zarządzanie tym obszarem w organizacjach w sposób długofalowy i przemyślany – tak, aby nie dać w przyszłości zreformowanym organom argumentów do wydawania niekorzystnych dla podatników decyzji.

Autor: Krzysztof Liszka, Manager w Zespole cen transferowych Accreo Sp. z o.o.