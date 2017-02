Informacja CIT-VC do końca marca

Ze zwolnienia dochodów ze sprzedaży akcji (udziałów) mogą skorzystać spółki kapitałowe (czyli sp. z o.o. lub s.a.) lub spółki komandytowo-akcyjne, jeżeli wyłącznym przedmiotem ich działalności jest dokonywanie inwestycji finansowych. Dodatkowo powinny inwestować co najmniej 75% wartości bilansowej aktywów, ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego, w którym dokonały zakończenia inwestycji, w aktywa inne niż tzw. aktywa bezpieczne.

Obowiązane spółki powinny złożyć informację CIT-VC do końca trzeciego miesiąca roku kalendarzowego następującego bezpośrednio po roku, w których udziały (akcje) zostały nabyte. Informacje o akcjach i udziałach nabytych w 2016 r. należy zatem złożyć do 31 marca 2017 r. Taki termin do złożenia informacji jest zbieżny z terminem do złożenia zeznania rocznego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Formularz należy złożyć do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Informacje CIT-VC należy odrębnie złożyć za 2016 r. i 2017 r.

