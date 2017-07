Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 roku podatnicy, którzy dokonują określonych transakcji z podmiotami powiązanymi, zobowiązani są, bez wezwania organu podatkowego, do przygotowywania dokumentacji za miniony oraz każdy następny rok podatkowy. Aby mieć lepszą kontrolę nad wywiązywaniem się przez podatników z tych obowiązków, nałożono na podatników obowiązek corocznego składania właściwym urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu podatkowej dokumentacji cen transferowych. Oświadczenie to powinno zostać złożone wraz ze złożeniem rocznej deklaracji CIT-8 (począwszy od deklaracji za 2017 rok, tj. w przypadku gdy rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym - do 31 marca 2018 r.).

Prowadzący kontrole pracownicy fiskusa zauważalnie zwiększyli również częstotliwość wszczynania postępowań karnych skarbowych związanych z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli w obszarze cen transferowych. Można nawet mówić tu o pewnym automatyzmie, który polega na wszczynaniu postępowań karnych skarbowych, za każdym razem gdy w wyniku kontroli okaże się, że kontrolowany podmiot nie wywiązuje się prawidłowo z obowiązków dokumentacyjnych, jakie na nim ciążą.

Powyższe zdecydowanie zwiększa ryzyko poniesienia odpowiedzialności osobistej, w tym karnej skarbowej przez osoby osobiście odpowiedzialne za dopełnienie obowiązków podatkowych spółki.

Bardzo często organy podatkowe brak sporządzenia dokumentacji podatkowej za dany rok lub sporządzenie dokumentacji niepełnej (w tym za dokumentację niepełną uważa się również dokumentację błędnie przygotowaną) traktują brak złożenia wymaganej informacji podatkowej. Czyn ten jest penalizowany przez Kodeks Karny Skarbowy i zagrożony jest karą grzywny, która może sięgnąć nawet 6,4 mln zł.

Dodatkowo należy pamiętać, że również sama ustawa o CIT przewiduje sankcję za nieprzedłożenia lub przedłożenia niepełnej/ nieprawidłowo sporządzonej podatkowej dokumentacji cen transferowych w ciągu 7 dni od wezwania organu podatkowego.

Jeżeli organ podatkowy zakwestionuje przedstawioną przez podatnika dokumentację cen transferowych i uzna daną transakcję za przeprowadzoną na warunkach nie odpowiadających warunkom rynkowym, stawka opodatkowania różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez organy podatkowe wyniesie 19%.

Natomiast w przypadku braku tej dokumentacji – stawka opodatkowania wyżej wskazanej różnicy nie wynosi już 19, a 50%.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku podatnik będzie także zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.