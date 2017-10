Obowiązki w zakresie dokumentacji grupowej cen transferowych - rozporządzenie MF

Przypominamy, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia br., dokumentacja powinna zostać sporządzona najpóźniej do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Oznacza to, że podatnicy, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą wywiązać się z tego obowiązku do 31 marca 2018 roku.

W niniejszym artykule zostaną poruszone kluczowe zagadnienia dotyczące dokumentacji grupowej, (tzw. Master file) w zakresie najważniejszych zmian i sposobu opisu poszczególnych elementów dokumentacji.

MASTER FILE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 1753) doprecyzowuje informacje, które powinny znaleźć się w dokumentacji grupowej. Koncepcja Master file zakłada przedstawienie szczegółowych informacji o działalności całej grupy podmiotów powiązanych [dalej: Grupa], dlatego też zaleca się, aby informacje w niej zawarte były uwzględniane przez wszystkie podmioty z Grupy. Grupa powinna w praktyce posługiwać się jednolitym dokumentem Master file.

A. Struktura organizacyjna Grupy

W zakresie struktury organizacyjnej Grupy powinny znaleźć się informacje dotyczące formy prawnej oraz miejsca siedziby podmiotów powiązanych wraz z informacją dotyczącą podmiotów powiązanych posiadających udział w kapitale tych podmiotów. Dane te należy przedstawić dodatkowo w formie schematu.

B. Polityka cen transakcyjnych

Opis polityki cen transferowych powinien zawierać informacje odnoszące się do zasad wyznaczania cen transakcyjnych stosowanych przez Grupę. Opis należy w szczególności odnieść do następujących transakcji i aktywów:

świadczenie usług, włączając w to sposób przypisania kosztów tych usług i wyznaczania wynagrodzenia za te usługi;

wartości niematerialne, w tym także efekty prac badawczo-rozwojowych [dalej: B+R];

finansowanie działalności gospodarczej, niezależnie od formy tego finansowania;

inne obszary działalności Grupy, w stosunku do których zdaniem podatnika powinny zostać zastosowane zasady wyznaczania cen.

C. Opis przedmiotu i działalność Grupy

W odniesieniu do opisu przedmiotu oraz zakresu działalności prowadzonej przez Grupę należy zawrzeć informacje odnoszące się do czynników biznesowych, które wpływają na zyski w największym stopniu.

Ponadto powinny również zostać przedstawione istotne łańcuchy wartości dodanej, także w formie diagramu, wraz z opisem profili funkcjonalnych poszczególnych podmiotów w Grupie. Kolejnymi elementami, które powinny zostać uwzględnione są usługi świadczone przez podmioty powiązane w ramach istotnego łańcucha wartości dodanej oraz rynki geograficzne, na których osiągane jest co najmniej 10% zysków w ramach poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej.

Dodatkowym obowiązkiem jest także przedstawienie zachodzących w danym roku przeniesień funkcji, aktywów lub ryzyk (w tym przede wszystkim o charakterze restrukturyzacyjnym) między podmiotami powiązanymi, które mają wpływ na dochód (stratę) tych podmiotów, zakres oferowanych przez Grupę produktów/usług oraz liczbę rynków, na których są oferowane produkty/usługi Grupy.

D. Istotne wartości niematerialne

W opisie istotnych wartości niematerialnych należy odnieść się do informacji dotyczących strategii Grupy w zakresie ich posiadania (w tym także ochrony i utrzymania), tworzenia (w tym opracowywania), rozwijania (w tym ulepszania) oraz wykorzystywania.

Co więcej, należy w tym zakresie także wskazać największe, pod względem liczby zatrudnionych pracowników, ośrodki prowadzące prace B+R w ramach Grupy oraz nazwę podmiotów zarządzających pracami B+R w ramach Grupy.