Zeznanie CIT-8 za 2017 rok - odliczenia inwestycyjne

Do końca marca podatnicy CIT muszą złożyć roczne zeznania podatkowe za 2017 rok. Firmy, które inwestowały w badania i rozwój w 2017 roku, mają prawo odliczyć do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Inwestycje w innowacje dokonane w 2018 roku przyniosą firmom jeszcze wyższe oszczędności – 100 proc. odliczenia kosztów kwalifikowanych niezależnie od wielkości firmy i nawet 150 proc. dla centrów badawczo-rozwojowych. Wprowadzone w styczniu br. zmiany w zasadach odliczeń mają zwiększyć atrakcyjność mało popularnej do tej pory ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Nowe przepisy uprościły też zasady rozliczenia kosztów pracowniczych. Do tej pory to właśnie one stanowiły największy problem dla firm rozliczających ulgę na badania i rozwój.