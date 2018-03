Ulga na złe długi – zmiany PIT, CIT, VAT

Podatek od towarów i usług (VAT)

Ustawa o podatku od towarów i usług umożliwia podatnikowi skorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Procedura ta nazywana jest ulgą na złe długi i stosuje się ją, gdy spełnione są następujące warunki:

dostawa towaru lub świadczenie usługi jest dokonane na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty

– wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

– dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Jedną z planowanych zmian w projekcie ustawy jest skrócenie terminu na dokonanie przez wierzyciela oraz dłużnika korekty ze 150 dni na 120 dni. Pozostałe warunki uprawniające do korzystania z ulgi nie ulegają zmianom.

Wierzyciel - prawo do korekty

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów i usług lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie ostała uregulowana lub zbyta. Wierzyciel ma obowiązek wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty – zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. W razie gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty należność została uregulowana lub zbyta, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Dłużnik- obowiązek korekty

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik będzie obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przepisuje nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłyną 120 dzień od dnia upływu terminu płatności należności. Nie stosuje się do również, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 120 dzień od dnia upływu terminu płatności jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. W przypadku częściowego uregulowania należności korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Ustawa o podatku dochodowym PIT i CIT

Istotną zmiana jaka ma nastąpić w podatku dochodowym od osób prawnych jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych ma być wprowadzenie i przystosowanie rozwiązań stosowanych w podatku od towarów i usług dotyczących ulgi na złe długi. Wierzyciele będą mogli pomniejszyć swój dochód o niezrealizowane należności natomiast dłużnicy będą zobligowani do powiększenia swojego dochodu o niezapłacone zobowiązania. Podobnie jak w przypadku podatku od towarów i usług termin do skorzystania z ulgi na złe długi będzie wynosił 120 dni.

