Praktyczne aspekty korzystania z ulgi podatkowej na badania i rozwój

Dlaczego tak się dzieje?

Sytuacja ta jest spowodowana najprawdopodobniej niskim poziomem wiedzy w zakresie korzyści, jakie płyną z zastosowania takiej ulgi B+R oraz braku identyfikowania działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wielu przedstawicieli firm nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż prowadzone działania związane z rozwojem i ulepszeniem dotychczasowych produktów lub usług oraz tworzeniem nowych produktów stanowią działalność badawczo-rozwojową.

Co to jest ulga B+R?

Ulga podatkowa na działania B+R to mechanizm wspierania innowacyjności dostępny dla przedsiębiorstw w Polsce od początku 2016 r. Rozwiązanie to pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, zwanych kosztami kwalifikowanymi. Odliczenie to jest niezależne od uprzedniego zaliczenia wydatków na działalność B+R do kosztów podatkowych. Pozytywnym aspektem wprowadzonej ulgi jest fakt, że można ją zastosować bez względu na poziom innowacyjności czy rezultat podjętych prac badawczo-rozwojowych.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

płace i składki pracowników;

nabycie materiałów i surowców;

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych;

odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej;

odpisy amortyzacyjne od ŚT oraz WNiP.

Za koszty kwalifikowane uznać będzie można 30% należności z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku pozostałych kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa ze statusem MŚP mogą dokonać odpisu w wysokości 20%, a w przypadku pozostałych podatników 10 % kosztów kwalifikowanych.

Należy pamiętać o dwóch wyłączeniach dla stosowania ulgi za rok 2016:

koszty podlegają odliczeniu, jeśli nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie (np. objęte dotacją);

przedsiębiorstwo korzystające z ulgi nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

