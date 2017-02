Ulga badawczo-rozwojowa - wydatki na umowy cywilnoprawne

Wydatki związane z zawartymi umowami cywilnoprawnymi (zlecenia lub umowami o dzieło) z osobami fizycznymi, w tym również dotyczącymi wykonania ekspertyz, nabycia wyników badań naukowych, nie mogą być zaliczone do „kosztów kwalifikowanych” w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Tym samym nie wejdą one do kalkulacji podstawy ulgi na działalność badawczo-rozwojową.