Czy wydatek na usługę cateringową dla pracowników można zaliczyć do kosztów?

Jakie koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

W świetle zapisów zawartych w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wspomniany art. 16 ust 1 zawiera bardzo wiele kosztów, które nie mogą być zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu. Jednym z nich są np. koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Zatem aby podatnik mógł zaliczyć poniesiony przez siebie wydatek jak koszt uzyskania przychodu musi zostać łącznie spełnionych kilka warunków, tj. wydatek:

reklama reklama

1) został faktycznie poniesiony przez podatnika;

2) jest definitywny, czyli nie został podatnikowi w żaden sposób zwrócony;

3) pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;

4) poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;

5) został właściwie udokumentowany;

6) nie jest jednym z kosztów wymienionych w art. 16 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wydatek na usługę gastronomiczną w kosztach

Pewne wątpliwości może budzić wydatek na usługę gastronomiczną ponoszony przez podatników, ponieważ art. 16 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprost wyłącza możliwość kwalifikowania kosztów związanych z reprezentacją, w szczególności poniesione np. na usługi gastronomiczne do kosztów uzyskania przychodu.

Kwestia usług gastronomicznych została poruszona w interpretacji indywidualnej z 3 lipca 2017 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.56.2017.1.JG, przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W przedstawionym we wniosku o interpretację stanie faktycznym Spółka wskazała, że rozważa zawarcie z dostawcą umowy o usługę cateringową dla pracowników. Usługa w ramach zawartej umowy będzie obejmowała codzienne (w dniach roboczych) dostarczanie posiłków do biura Spółki. Posiłki będą dostarczane w godzinach obiadowych i będą miały formę tzw. „szwedzkiego stołu”, tj. bufetu dostępnego dla wszystkich pracowników, umożliwiającego dowolny wybór posiłku spośród dostępnych w danym dniu. Spółka zadała więc pytanie czy koszt cateringu może być zakwalifikowany jako koszt uzyskana przychodu. Zdaniem spółki jej wydatki na catering nie będą służyły w celu reprezentacji, więc art. 16 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał zastosowania, gdyż stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje terminu „reprezentacja”, dlatego też należy posłużyć się w tym zakresie wykładnią językową. Przez „reprezentację” rozumie się „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną” - Uniwersalny Słownik Języka Polskiego pod redakcją prof. Stanisława Dubisza (Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 2007 r.).