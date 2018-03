Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Koszty > Korekta kosztów po zmianie wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości

Korekta kosztów po zmianie wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości

Jeżeli korekta kosztów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, to powinna być ona dokonywana na bieżąco. Dotyczy to także korekty wysokości zaliczonego do kosztów podatkowych podatku od nieruchomości wynikających z decyzji podwyższających podatek od nieruchomości za ubiegłe lata. Przy tym nie ma tu znaczenia, jakiego okresu dotyczą koszty, tylko kiedy podatnik otrzymał dotyczące ich decyzje.