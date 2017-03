Zwolnienia z podatku od dywidendy po przekształceniu spółki

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3609/14).

Stan faktyczny

Spółka kapitałowa nabyła pakiet akcji. Z posiadanego pakietu akcji otrzymała dywidendę. Dywidenda ta nie została objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych, bo spółka skorzystała ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 22 ust. 4–4b updop. Po otrzymaniu dywidendy spółka planowała wyodrębnienie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zakładu), a następnie wniesienie tej części do innej spółki kapitałowej (tzw. podział przez wydzielenie). Przeniesiony jako majątek zakładu miał być także nabyty pakiet akcji. Przy tym do zwolnienia podatkowego dywidendy spółkę uprawniał warunek posiadania akcji przez dwa lata. Spółka wniosła o interpretację podatkową, czy ten warunek, od którego zależy zwolnienie z podatku od dywidendy, jest w jej przypadku spełniony, jeżeli przed upływem dwóch lat przeniesie akcje w ramach podziału przez wydzielenie.

Zdaniem spółki zwolnienie podatkowe przysługuje jej, bo spółka, do której zostanie wniesiony zakład, jest kontynuatorem wszelkich praw i obowiązków. W związku z tym będzie kontynuowała posiadanie pakietu akcji i tym samym zostanie zachowany warunek posiadania akcji przez okres wskazany w zwolnieniu podatkowym.

Stanowisko organu podatkowego

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu spółka nie może dotrzymać warunków zwolnienia, jeżeli przeprowadzi planowaną restrukturyzację. Nabyty przez spółkę pakiet akcji stałby się w tym przypadku majątkiem innej spółki kapitałowej przed upływem dwóch lat. Zakład, w którego majątku znajdowałyby się akcje po wniesieniu do innej spółki, przestałby bowiem istnieć. Spółka zaskarżyła interpretację do sądu administracyjnego.

Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sąd zgodził się ze spółką. Zdaniem WSA we Wrocławiu przejście akcji na inny podmiot, będący następcą prawnym spółki, powoduje zachowanie warunku ciągłości posiadania akcji. Wynika to z art. 93c Ordynacji podatkowej. Fiskus wystąpił ze skargą kasacyjną do NSA.