Dywidenda od spółki szwajcarskiej dla spółki polskiej – zwolnienie z CIT

Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2017 r., III SA/Wa 2052/16.

Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się w szczególności zarządzaniem i ochroną znaków towarowych, w tym udzielaniem licencji. Od 2007 r. spółka posiada nieprzerwanie 51% udziałów w kapitale spółki A. S.A z siedzibą w Szwajcarii. Spółka szwajcarska podlega na terenie Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka szwajcarska jest rezydentem podatkowym Konfederacji Szwajcarskiej. Ta okoliczność została udokumentowana certyfikatami rezydencji podatkowej, które znajdują się w posiadaniu spółki. Z tytułu udziału w zyskach wypracowanych przez spółkę szwajcarską spółka otrzymywała i będzie otrzymywać w przyszłości dywidendę. Wypłata dywidendy może zostać dokonana w formie:

1) wypłaty całkowitej kwoty zysku po zakończeniu roku obrotowego (lub też jego części) lub

2) wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy w trakcie i po zakończeniu roku obrotowego (wypłaty z tytułu dywidendy).

Spółka szwajcarska podlega opodatkowaniu na trzech poziomach, tj. federalnym, kantonalnym oraz komunalnym (gminnym). Każdy kanton w Szwajcarii zobowiązany jest do nałożenia specjalnego podatku kapitałowego obciążającego wartość netto osób prawnych. Podatek ten jest podatkiem innym niż szwajcarski podatek dochodowy. Spółka szwajcarska jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zapłaconego podatku kapitałowego.

Zgodnie z regulacjami prawnopodatkowymi obowiązującymi w Szwajcarii:

1) wypłaty z tytułu dywidendy nie stanowią kosztu uzyskania przychodów w zakresie szwajcarskiego podatku dochodowego,

2) wypłaty z tytułu dywidendy powodują zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem kapitałowym (kantonalnym),

3) wydatki poniesione na uregulowanie kwoty należnego podatku kapitałowego podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w zakresie szwajcarskiego podatku dochodowego,

4) wypłaty z tytułu dywidendy skutkują zmniejszeniem wysokości podatku kapitałowego, a w konsekwencji prowadzą do zwiększenia podstawy opodatkowania w szwajcarskim podatku dochodowym i zwiększenia kwoty szwajcarskiego podatku dochodowego będącego odpowiednikiem CIT.

W związku z tym spółka zadała następujące pytania:

1) Czy uzyskiwane przez nią dochody (przychody) związane z dokonywanymi na jej rzecz wypłatami z tytułu dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach spółki szwajcarskiej korzystają i będą korzystać ze zwolnienia od CIT, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT w powiązaniu z treścią pozostałych ustępów tego artykułu?

2) Czy dla wykazania przez spółkę, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 16 ustawy o CIT, wystarczające jest i będzie składanie przez spółkę szwajcarską przy dokonywaniu wypłat z tytułu dywidendy oświadczenia o następującej treści: „ Spółka szwajcarska oświadcza niniejszym, iż wypłacona na rzecz spółki dywidenda (inne dochody/przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) nie podlegają w jakiejkolwiek formie zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku w rozumieniu przepisów obowiązujących na terenie Konfederacji Szwajcarskiej w zakresie opodatkowania spółki szwajcarskiej podatkiem dochodowym, będącym odpowiednikiem polskiego podatku dochodowego uregulowanego w ustawie o CIT?

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że odnośnie do pytania nr 1, uzyskiwane przez spółkę dochody będą korzystać ze zwolnienia z CIT. Odnośnie do pytania nr 2 spółka wskazała, że jej zdaniem dla wykazania, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 16 ustawie o CIT, wystarczające jest i będzie składanie przez spółkę szwajcarską przy dokonywaniu wypłat z tytułu dywidendy oświadczenia o przedstawionej treści.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że regulacja art. 20 ust. 16 ustawy o CIT wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia dywidend i innych dochodów (przychodów) w sytuacji, gdy dochodzi do nieopodatkowania wypłacanych zysków podatkiem dochodowym w państwie źródła. Tym samym dokonywane po zakończeniu roku obrotowego (lub w jego trakcie) wypłaty na rzecz spółki rodzą (będą rodzić) dla spółki implikacje podatkowe na gruncie polskiej ustawy o CIT.

WSA w Warszawie przyznał jednak rację spółce. W uzasadnieniu zaznaczył, że taka sprawa była już rozstrzygana przez WSA w Warszawie w wyroku z dnia 28 grudnia 2016 r., III SA/Wa 2738/15 (pisaliśmy o tym tutaj) i sąd rozpoznający niniejszą sprawę podziela zaprezentowane w tym wyroku stanowisko.

Zdaniem sądu, po pierwsze należy wskazać, że w ocenie sądu, art. 20 ust. 16 ustawy o CIT nie pozwala rozszerzać jego dyspozycji na inne podatki występujące w innych krajach, jeżeli nie są one podatkami dochodowymi. Po drugie, co zdaniem sądu również ma kluczowe znaczenie, zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu na gruncie prawa szwajcarskiego podlega nie kwota wypłaconej dywidendy, tylko kwota podatku.