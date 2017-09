Przejęcie spółek zależnych jest neutralne podatkowo

Sprawa dotyczy spółki z o.o. należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej. Jest ona jedynym udziałowcem dwóch innych spółek z o.o. i planuje przejęcie tych spółek w celu uproszczenia struktury organizacyjnej oraz redukcje kosztów. Do połączenia dojdzie poprzez przejęcie całego majątku spółek przejmowanych. Odbędzie się to bez wpływu na strukturę udziałowców i bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretacje, w którym zapytała, czy planowane połączenie polegające na przejęciu przez całości majątku spółek przejmowanych będzie wiązało się z powstaniem u przejmującej spółki dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT?

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że połączenie polegające na przejęciu całego majątku spółek przejmowanych nie będzie powodowało powstania dochodu (przychodu) w CIT.

Wskazała na art. 10 ustawy CIT w której zapisano, że gdy połączenie następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, to jest one neutralne podatkowo. Jeżeli ww. przyczyny istnieją, opodatkowanie spółki przejmującej pojawi się jedynie wtedy, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

1. spółka przejmująca posiada w dniu wykreślenia spółki przejmowanej z rejestru handlowego udział w kapitale zakładowym (akcyjnym) spółki przejmowanej i jednocześnie,

2. udział ten w tym samym dniu wynosi mniej niż 10%.

Według powyższego należy stwierdzić, że skoro spółka przejmująca będzie jedynym udziałowcem każdej ze spółek przejmowanych, a połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, bez wydawania nowych udziałów oraz bez dokonywania dopłat w gotówce to połączenie to nie będzie generować dla niego dochodu (przychodu) podatkowego.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe.

Jacek Walasek