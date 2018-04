Wkłady pieniężne do spółek kapitałowych nie podlegają opodatkowaniu

Temat budził kontrowersje już po opublikowaniu pierwszych projektów ustawy – ostatecznie pomyłka ustawodawcy nie została wówczas skorygowana. Dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie regulacje, które zgodnie z wykładnią literalną, kreowały przychód u inwestora w związku z wniesieniem do spółki kapitałowej nie tylko wkładu niepieniężnego innego niż przedsiębiorstwo lub ZCP, ale i wkładu pieniężnego. A zatem inwestorzy lokujący swoje pieniądze w nowo utworzonych (np. start-upach) oraz istniejących już spółkach kapitałowych mieli zostać opodatkowani 19% stawką podatku od wniesionego wkładu. Mogłoby to skutecznie zniechęcić do inwestowania w tego typu podmioty gospodarcze.

Już na początku tego roku Ministerstwo Finansów wysyłało wyraźne komunikaty prasowe, zgodnie z którymi wkłady pieniężne miały jednak nie podlegać opodatkowaniu. Komunikaty te jednak w żaden sposób nie wpływały na zakres obowiązywania uchwalonych przepisów. Ponadto w wydanej 26 lutego 2018 r. interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.425.2017.1.PH) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że zmiana przepisów miała charakter jedynie redakcyjny i nie powoduje powstania przychodu w związku z wniesieniem wkładu pieniężnego. Nie rozwiązywało to problemu, gdyż treść interpretacji indywidualnej chroni jedynie podatników wnioskujących o jej wydanie.

Dopiero opublikowanie interpretacji ogólnej prawa podatkowego daje podatnikom pewność, że wniesienie przedmiotowych wkładów nie podlega opodatkowaniu po stronie wnoszącego wkład. Minister wyjaśnia, że celem nowelizacji przepisów ustawy o CIT jest opodatkowanie dochodu (tzw. „cichych rezerw”) skutkującego przeniesieniem własności danego składnika majątku podatnika. Resort tłumaczy, że wniesienie składnika niepieniężnego do spółki oznacza zbycie składnika majątkowego, natomiast pieniężnego – nie, i wspomniane „ciche rezerwy” w tym przypadku nie powstają.

Niezależnie od wydanej interpretacji ogólnej w Sejmie trwają prace nad zmianą nowelizacji ustawy o CIT, której przepisy mają jednoznacznie potwierdzać brak powstania przychodu u podmiotów wnoszących wkłady pieniężne do spółek kapitałowych. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłości ustawodawca będzie ostrożniejszy, a tego rodzaju nieprawidłowości będą eliminowane już na etapie procesu legislacyjnego.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 2 marca 2018 r., nr DD6.8201.1.2018.

Autor: Adam Szmyt, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Accreo Sp. z o.o.