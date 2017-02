Świadczenie usług reprezentacji a obowiązek podatkowy w CIT

Sprawa dotyczyła spółki będącej wspólnikiem spółek komandytowych, w których posiada status komplementariusza. Rolą komplementariusza jest reprezentacja spółek komandytowych. Jednocześnie spółce przysługuje prawo do udziału w zysku spółek komandytowych. Spółka oraz spółki komandytowe należą do grupy, w której rolę podmiotu holdingowego pełni spółka holdingowa. Za zarządzanie podmiotami należącymi do grupy, co do zasady odpowiedzialni są członkowie zarządu spółki holdingowej. Jednocześnie z uwagi na konstrukcje prawnoorganizacyjne grupy i charakter prawny spółek komandytowych, funkcje reprezentacyjne w tych spółkach pełni spółka – fakt ten powoduje, iż reprezentacja spółek komandytowych jest tożsama z reprezentacją spółki. Reprezentacja spółki przez członków zarządu spółki holdingowej wynika głównie z zapewnienia łącznej reprezentacji wymaganej ładem korporacyjnym oraz umożliwia formalny nadzór nad realizacja strategii grupy.

Na tym tle zwrócono się do organu podatkowego z pytaniem, czy w przypadku reprezentowania spółki oraz spółek komandytowych (poprzez spółkę, jako komplementariusza) przez członków zarządu spółki holdingowej bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem niższym niż rynkowe, po stronie spółki powstaje przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, podlegających opodatkowaniu CIT.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że spółka holdingowa w związku z pełnieniem funkcji zarządczych uzyskuje ekwiwalentną korzyść majątkową – udział w zysku spółki oraz pośrednio – spółek komandytowych. Ponadto, w przyszłości spółka holdingowa może uzyskać także korzyść majątkową z tytułu zbycia lub umorzenia udziałów spółki, zbycia udziału w zyskach spółek komandytowych, czy też otrzymania określonych składników majątku w przypadku likwidacji tych podmiotów. W konsekwencji, pełnienie funkcji reprezentacyjnych nie może zostać uznane za nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenie, w rozumieniu ustawy CIT i nie rodzi po stronie spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko spółki w całości za prawidłowe.

