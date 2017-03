Sprzedaż odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w specjalnej strefie ekonomicznej – skutki w CIT

W związku z wyodrębnieniem przychodu z tytułu sprzedaży odpadów jako przychodu pozastrefowego, konieczne jest również ustalenie kosztów poniesionych w celu osiągnięcia tego przychodu (koszty pozastrefowe).

reklama reklama

Ustawa o PDOP wskazuje, iż w przypadku gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. W myśl powyższego przepisu, podstawową zasadą jest bezpośrednia alokacja kosztów do określonych źródeł przychodów. Dopiero w sytuacji, gdy jest to niemożliwe, stosuje się tzw. klucz przychodowy, tj. dzieli się koszty wspólne według proporcji do określonych rodzajów działalności (art.15 ust. 2 i ust. 2a ustawy o PDOP).

Uwzględniając powyższe, w pierwszej kolejności należy ustalić, które wydatki można w sposób bezpośredni powiązać ze sprzedażą odpadów. Punktem wyjścia niewątpliwie powinny być kwoty faktycznie ponoszonych wydatków na nabycie materiałów produkcyjnych, z których powstają odpady.

W praktyce można spotkać dwa stanowiska dotyczące sposobu kalkulacji kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży odpadów.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem na koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze sprzedaży odpadów składa się suma wydatków poniesionych na zakup materiałów służących do ich produkcji. W całości zatem koszt nabycia materiałów wykorzystanych do produkcji produktu, który stał się następnie odpadem, powinien stanowić koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży odpadu. Pogląd taki został zaprezentowany m.in.: przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10.06.2011r., znak: ILPB3/423-105/11-3/MM i z 08.05.2013 r., znak: ILPB3/423-65/13-2/AO oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12.02.2016 r., znak: ITPB3/4510-615/15/MK.

Z kolei zgodnie z drugim stanowiskiem, koszt odpowiadający przychodowi ze sprzedaży opadów powinien być odgórnie ograniczony przez cenę sprzedaży netto. Na taki sposób wyceny kosztu podatkowego wskazuje ustawa o rachunkowości. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 wyceny rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto. Wartość ta (cena sprzedaży netto) stanowi koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży odpadów, a zatem podatnik powinien uwzględnić go w kosztach działalności pozastrefowej.

Stanowisko to odnajduje potwierdzenie również w interpretacji organów podatkowych, m.in.: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17.07.2012 r., znak: IBPBI/2/423-407/12/MS, z 30.12.2014 r., znak:IBPBI/2/423-1207/14/MS oraz z 11.01.2016 r., znak: IBPB-1-3/4510-584/15/AB.

Pomimo częstego występowania każdego z przedstawionych stanowisk wydaje się jednak, że drugie z nich wiąże się dla przedsiębiorców strefowych z mniejszym ryzykiem podatkowym.

Marta Olewińska, ECDDP sp. z o. o.