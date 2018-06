Okazyjne nabycie przez spółkę z o.o. udziałów wspólnika w celu ich umorzenia a przychód w CIT

Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej wydanej dnia 24 kwietnia 2018 r., 0111-KDIB2-1.4010.77.2018.1.MJ.

Sprawa dotyczyła spółki z .o.o., która planuje przeprowadzenie procedury obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie pewnej ilości udziałów jednego ze wspólników, będącego osobą fizyczną. Umorzenie zostanie dokonane za zgodą wspólnika, którego udziały będą umarzane. Zgodnie z uchwałą spółki i umową między wspólnikiem a spółką, część udziałów będzie umorzona za wynagrodzeniem, a pozostała część za zgodą wspólnika będzie umorzona bez wynagrodzenia.

reklama reklama

Polecamy: CIT 2018. Komentarz

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Na tle przytoczonego stanu faktycznego spółka zadała organowi następujące pytanie: czy w opisanym zdarzeniu przyszłym umorzenie udziałów będzie wiązało się z powstaniem po stronie spółki przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

Przedstawiając swoje stanowisko spółka oddzieliła kwestię nabycia udziałów za wynagrodzeniem od nabycia bez wynagrodzenia. W pierwszym przypadku nabycie następuje po cenie odpowiadającej wartości rynkowej udziału. Świadczenie to jest ekwiwalentne i nie powoduje tym samym przysporzenia po stronie spółki. Natomiast nabycie bez wynagrodzenia lub po cenie niższej niż wartość rynkowa może budzić wątpliwości. Spółka przywołała orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym nieodpłatne świadczenia są rozumiane jako te świadczenia, które przynoszą wymierną korzyść finansową dla podatnika i jednocześnie nie wiążą się z koniecznością poniesienia świadczenia wzajemnego, bądź innego wydatku.

Mając na uwadze powyższe, spółka wskazała, że nabycie własnych udziałów w celu ich umorzenia, nawet jeżeli następuje bez wynagrodzenia, nie prowadzi do uzyskania realnego przysporzenia. Spółka podkreśliła, że pomimo, iż w całej procedurze umorzenia udziałów można wyróżnić czynność nabycia udziałów przez spółkę oraz czynność umorzenia udziałów, to tych czynności nie można sztucznie traktować jako dwóch odrębnych czynności. Są one bowiem częściami jednej procedury prowadzącej do umorzenia udziałów. W związku z powyższą argumentacją przedstawiona sytuacja nie będzie generować przychodu po stronie spółki.

Wskazane wyżej stanowisko spółki zostało w pełni zaaprobowane przez Dyrektora KIS. Organ podatkowy przychylił się do argumentacji podatnika, zgodnie z którą spółka nabywająca udziały w celu umorzenia nie cieszy się swobodą w ich dysponowaniu. Udziały te są nabywane wyłącznie w celu ich unicestwienia, a co za tym idzie, nie mogą przynieść spółce żadnych korzyści. Spółka nabywając udziały w celu umorzenia realizuje wyłącznie swoje zobowiązanie wynikające z podjętej uchwały zgromadzenia wspólników. Wyklucza to tym samym przyjęcie, iż otrzymała w związku z nabyciem swoich udziałów w celu umorzenia jakiekolwiek przysporzenie.

Wybór przepisów

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 12. [Przychody]

1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

(...) wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie;

Stanisław Nidecki

Źródło: taxonline.pl