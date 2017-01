Nowe wzory wniosków ORD-IN i ORD-OG od 1 marca 2017 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Na początku marca 2017 r., zgodnie z zapisem art. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), zostanie utworzony nowy organ Krajowej Administracji Skarbowej, tj. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Do zadań tego nowego organu będzie należało m.in. zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie, prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego oraz prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w powyższym zakresie.

Obecnie kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) , zgodnie z którym Minister Finansów upoważnił Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Warszawie oraz Łodzi jako organy pierwszej instancji do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami. Rozporządzenie to utraci moc z dniem 1 marca 2017 r.

Powyższa zmiana pociągnęła za sobą konieczność modyfikacji wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego (ORD-IN) oraz wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego (ORD-OG).

Nowy wniosek ORD-IN

Zmiany we wniosku ORD-IN zakłada projektowane rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek, które zastąpi obowiązujące obecnie w tym zakresie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek.

W związku z nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi reformą administracji skarbowej w nowym wzorze formularza ORD-IN, w sekcji znajdującej się bezpośrednio pod tytułem formularza, dodano dane adresowe organu podatkowego właściwego od 1 marca 2017 r. w sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego – Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W sekcji A blok A2 zawierający informacje o organach upoważnionych do dnia 28 lutego 2016 r. do wydawania interpretacji indywidualnych oraz w odpowiednim zakresie, zmodyfikowano sekcję F „wysokość, sposób uiszczenia i zwrotu opłaty”. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r. – równocześnie z dniem wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

