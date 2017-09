Odmowa wydania indywidualnej interpretacji podatkowej

Sejm uchwalił zmiany w ordynacji podatkowej, które mają na celu m.in. modyfikację procedury wydawania interpretacji podatkowej.

Chodzi o rządową nowelizację trzech ustaw: ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. W myśl tej nowelizacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej musi wystąpić do szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię dotyczącą wydania interpretacji indywidualnej jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, organ będzie zatem mógł się oprzeć na uprzednio wydanej opinii szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było już przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii. Wcześniej wydaną opinię szefa Krajowej Administracji Skarbowej wraz z wnioskiem o jej wydanie organ interpretacyjny dołączy do akt sprawy, po usunięciu z nich danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty.

W myśl nowelizacji minister finansów może w drodze rozporządzenia wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prowadzenia rejestru zastawów, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego rejestru oraz wymiany informacji pomiędzy organami uprawnionymi do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru i organami egzekucyjnymi.

Omawiana nowelizacja ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw 16 sierpnia (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1537) i weszła w życie 17 sierpnia br.

