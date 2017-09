Zasady wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

Kompetencje w jednych rękach

Do 1 marca br. do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych było uprawnionych pięć ośrodków. Byli nimi dyrektorzy izb skarbowych zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Łodzi. Jednak po wejściu w życie nowych przepisów organem uprawnionym do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych stał się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Dyrektor KIS otrzymał powyższe kompetencje jako wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Obecnie bez względu na miejsce zamieszkania składającego wniosek o interpretację należy go kierować do KIS w Bielsku-Białej. Wysokość opłat za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej nie uległa zmianie. Trzeba je jednak wpłacać na rachunek bielskiego KIS. Obowiązują również nowe formularze wniosków o interpretację podatkową.

Co istotne, wprowadzone zmiany obowiązują we wszystkich wszczętych i niezakończonych przed 1 marca postępowaniach o indywidualną interpretację podatkową.

Dodatkowe właściwości KIS

Oprócz uprawnień do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych dyrektor KIS otrzymał 1 marca również szereg innych uprawnień. Należy do nich wydawanie decyzji o zmianie interpretacji indywidualnej na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Poza tym dyrektor KIS może stwierdzić wygaśnięcie indywidualnej interpretacji, jeśli jest ona sprzeczna z wydaną w identycznym stanie prawnym interpretacją ogólną. Ma on również prawo do uchylenia wydanej już interpretacji indywidualnej i wydania postanowienia wskazującego, że do stanu opisanego we wniosku powinna być zastosowana interpretacja ogólna wydana wcześniej. Powyższe postanowienie może ulec zmianie w przypadku zmiany wskazanej w nim interpretacji ogólnej lub w sytuacji, kiedy wskazana w postanowieniu interpretacja ogólna nie odpowiada problemowi poruszanemu we wniosku o indywidualną interpretację.

Interpretacja w 3 miesiące

Wnioskujący o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej powinien ją otrzymać w ciągu 3 miesięcy liczonych od dnia wpłynięcia wniosku do KIS. Oczywiście do powyższego terminu nie mogą być wliczone terminy do dokonania określonych czynności wskazane w prawie podatkowym, okresy, w których postępowanie zostało zawieszone, czy opóźnienia powstałe z zaniedbania wnioskującego lub z przyczyn niezależnych od podatkowego organu.

Podatnik ubiegający się o uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej ma również prawo do otrzymania informacji, kiedy zostanie wydana dana interpretacja. KIS ma obowiązek udostępnienia takiej informacji niezwłocznie. Jeżeli zapytanie o termin zostanie złożone przed właściwym złożeniem wniosku o interpretację, odpowiedź powinna być przekazana zainteresowanemu nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania dla niego interpretacji bądź rozstrzygnięcia jego sprawy w inny sposób.

Jeśli KIS nie wyda wnioskującemu indywidualnej interpretacji podatkowej we wskazanym powyżej terminie, obowiązuje tzw. milcząca interpretacja. W takim przypadku w następnym dniu po upływie obowiązującego terminu uznaje się, że została wydana interpretacja potwierdzająca słuszność stanowiska wnioskującego w pełnym zakresie.

Skrócona droga odwoławcza

Wprowadzone 1 marca zmiany to nie jedyne nowe uregulowania dotyczące indywidualnych interpretacji podatkowych. 1 czerwca została wprowadzona skrócona droga odwoławcza w sprawie wydanych indywidualnych interpretacji. Wprowadzone zmiany likwidują możliwość odwołania do organu podatkowego czy składania zażaleń na wydane interpretacje. Obecnie podatnik, który ma zastrzeżenia do wydanych postanowień, może zaskarżyć wydaną interpretację do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). Nie ma już obowiązku uprzedniego wzywania dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa. Przedsiębiorca może zaskarżyć wydaną decyzję w ciągu 30 dni, które są liczone od daty dostarczenia interpretacji zainteresowanemu. Skarga musi być złożona za pośrednictwem dyrektora KIS, który będzie mógł ją uwzględnić w ciągu 30 dni, a tym samym zmienić rozstrzygnięcie sprawy z urzędu.

Powyższe rozwiązanie obowiązuje w odniesieniu do interpretacji wydanych po 31 maja br. W przypadku wcześniejszych postanowień obowiązuje poprzedni system składania skarg, który uwzględnia uprzednie wezwanie dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa, a dopiero później – zaskarżenie wydanego postępowania do sądu administracyjnego. Przedsiębiorca, który nie zgadza się z wydaną dla niego interpretacją podatkową, powinien skorzystać z odpowiedniej, przewidzianej przepisami drogi odwoławczej.