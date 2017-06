Rozliczanie w kosztach składników majątku o niskiej wartości

Co do zasady każdy środek trwały (np. samochód, maszyna) lub wartość niematerialna i prawna (np. oprogramowanie) zakupione przez właściciela firmy na potrzeby działalności podlegają pod amortyzację, czyli proces stopniowego rozliczania ich wartości w kosztach firmy. Odbywa się to na przestrzeni kilku lat, w formie comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych, obliczonych na podstawie wyznaczonych przez ustawodawcę stawek amortyzacyjnych.

Przykładowe miesięczne odpisy amortyzacyjne

Składnik majątku firmowego Wartość składnika Roczna stawka amortyzacji Roczny odpis amortyzacyjny Miesięczny odpis amortyzacyjny, który może być ujęty w kosztach danego miesiąca Samochód ciężarowy 100 tys. zł 20% 20 tys. zł 1 666,67 zł komputer 10 tys. zł 30% 3 tys. zł 250 zł

Źródło: załącznik nr 1 do ustawy o PIT „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych”

Brak amortyzacji, a odpis jednorazowy

W Sejmie toczą się prace nad wyjątkiem od powyższych ogólnych zasad amortyzacji, tj. nad nowym, dodatkowym mechanizmem jednorazowej amortyzacji. Jednorazowa amortyzacja to możliwość dokonania jednego, dużego odpisu amortyzacyjnego, zamiast amortyzowania środka stopniowo, przez kilka lat. Dotyczy ona jedynie niektórych środków wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i niektórych przedsiębiorców.

Tymczasem czymś zupełnie innym jest możliwość nie dokonywania od zakupionych na firmę rzeczy odpisów amortyzacyjnych w ogóle, po to, aby również rozliczyć ich wartość jednorazowo, z tym, że bezpośrednio w kosztach firmowych. W tym przypadku chodzi o rzeczy o niskiej wartości, które w ogóle nie muszą trafić do ewidencji środków trwałych. Modyfikacje tego rozwiązania aktualnie nie są brane pod uwagę.

Warto odróżniać od siebie te dwa wyjątkowe sposoby rozliczenia firmowych zakupów, gdyż nierzadko są ze sobą mylone.

Warunki obejścia amortyzacji

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania i amortyzowania składnika majątku firmy to przywilej wynikający z przepisów podatkowych. Zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy o PIT, właściciel firmy może nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od określonych w ustawie o PIT (poniżej) składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty firmowe w miesiącu oddania ich do użytkowania.