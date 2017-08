Miejsce powstawania kosztów (MPK) – jak ewidencjonować?

Struktura

Zdecydowana większość przedsiębiorstw charakteryzuje się usystematyzowaną i zasadniczo podobną strukturą, z reguły opartą o działy, w obrębie których pracują konkretne zespoły projektowe. To właśnie do nich należy realizacja poszczególnych zadań i to właśnie tutaj każda komórka generuje koszt podczas wykonywania pracy.

Miejsca powstawania kosztów

Aby zarząd mógł właściwie kierować przedsiębiorstwem, musi otrzymywać informacje o wszelkich kosztach. Istotnym jest zatem, by w strukturach firmy wprowadzić system, określający miejsca powstawania kosztów. Wiedza o nich przekłada się na możliwość sprawowania nad nimi pełnej kontroli, poprzez przypisywanie wydatków do odpowiadających im zespołów projektowych.

Sposoby organizacji

W zależności od wybranego systemu, MPK mogą charakteryzować się różnym poziomem szczegółowości. W najprostszej wersji, odzwierciedlają wyłącznie strukturę działową. W najbardziej szczegółowej – stanowiska lub procesy, także w ramach konkretnych projektów.

Jednym z wygodniejszych sposobów ewidencjonowania kosztów w ramach przyjmowanych zleceń, jest wykorzystanie czytników RCP, współpracujących z oprogramowaniem kadrowo-płacowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zyskujemy osobną ewidencję, obok karty pracy, która precyzyjne określa MPK w odniesieniu do zlecenia i działu, w konkretnym ujęciu czasowym.

Realne korzyści

Wdrożenie ewidencjonowania kosztów pozwala jednoznacznie określić czy wydatki przekładają się na realizację celów biznesowych, które zostały postawione przed wybranymi działami. Wprowadzenie szeregu usprawnień, takich jak m.in. zastosowanie czytników RCP, z poziomu których można wybrać MPK, pozwala na proste i nieinwazyjne wdrożenie systemu ewidencjonowania wydatków. To z kolei przekłada się na lepsze zarządzenie przedsiębiorstwem i – w długofalowej perspektywie – stabilną sytuację finansową.

