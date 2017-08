Wydatki związane z kredytem hipotecznym a koszty przy sprzedaży nieruchomości

W przypadku sprzedaży nieruchomości do kosztów nabycia zalicza się cena nieruchomości niezależnie od tego, z jakiego źródła była ona finansowana. Podobnie do kosztów nabycia zalicza się wydatki związane dopełnianiem formalności notarialnych. Czy do kosztów można zaliczyć także wydatki poniesione w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego?