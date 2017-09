Skutki podatkowe nabycia środka trwałego na kredyt

Opodatkowanie kredytu

Umowa kredytu to zobowiązanie banku do oddania do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, zaś ze strony kredytobiorcy jest to zobowiązanie do korzystania z niej na warunkach będących w zgodności z treścią umowy, a także do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z umownymi odsetkami, w terminach oznaczonych, a także do zapłaty prowizji należnej od udzielonego kredytu.

reklama reklama

Sama kwota kredytu, do spłaty którego zobowiązał się kredytobiorca pozostaje w kwestiach podatkowych neutralna, gdyż podlega ona zwrotowi do banku bądź Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Suma środków pieniężnych, które zostały zwrócone kredytodawcy nie stanowi dla podatnika także kosztów uzyskania przychodów, co w sposób jednoznaczny wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek bądź kredytów.

Opodatkowanie odsetek i prowizji

Odsetki, stanowiące w swej istocie wynagrodzenie za używanie cudzych środków pieniężnych, czy też prowizje czy opłaty bankowe, bądź też wydatki związane z zabezpieczeniem kredytu stanowią koszty uzyskania przychodu. Jednakże dzieje się tak jedynie w przypadku, gdy w sposób kumulatywny spełnione zostaną trzy warunki:

- środki uzyskane z umowy kredytu w sposób zupełny wykorzystane zostaną dla celów działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

- wszystkie koszty poniesione w związku z umową zostały w sposób właściwy udokumentowane;

- koszty zostały rzeczywiście już poniesione – nie jest to zobowiązanie przyszłe.

W praktyce oznacza to, iż odsetki od zaciągniętego kredytu czy też pożyczki dla podmiotu który dany kredyt/pożyczkę zaciągnął w ramach finansowania swojej działalności stanowić mogą koszty uzyskania przychodów zgodnie z brzmieniem przepisów prawa podatkowego, jednak dotyczy to jedynie tych odsetek, które zostały zapłacone – kosztów uzyskania przychodów stanowić nie mogą te odsetki, które zostały umorzone bądź których podatnik nie opłacił.

Podatek VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych

Przepisy podatkowe stanowią, iż co do zasady umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dzieje się tak z zachowaniem jednego wyjątku – pożyczka taka nie może być udzielona w ramach świadczenia usług finansowych. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, pożyczka ta wchodzi pod rygor ustawy o podatku od towarów i usług, więc nie podlega opodatkowaniu PCC.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

W kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności kredytowych odpowiedź znajduje się w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, która stanowi, iż wolne od VAT są usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. W praktyce oznacza to, iż jeżeli pożyczka została udzielona jako usługa, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, zwolniona jest z opodatkowania.