Jednorazowa amortyzacja w PIT i CIT do 100 tys. zł rocznie od 2017 roku

Już od 2017 roku

Resort rozwoju chce, by zmiany weszły w życie w trybie pilnym - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Konsultacje projektu potrwają tylko do 2 lutego br. "Skrócony okres konsultacji wynika z potrzeby pilnego wejścia w życie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców i wpływających na wzrost dokonywanych przez nich inwestycji" - poinformowała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu zmiana ma dać możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych.

"Ponadto, rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia – jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Według autorów projektu możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy. Instrument będzie stanowił zachętę zarówno dla już funkcjonujących firm, jak i dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.

"Na podstawie obecnej struktury przedsiębiorstw oraz wyliczeń Ministerstwa Rozwoju zakłada się, że z programu skorzysta ok. 154 tys. przedsiębiorców, a w tym: ok. 121 tys. podatników PIT-36L i PIT 36 oraz 32 tys. podatników CIT. Jest to znaczący krąg beneficjentów programu. Ważnym skutkiem wprowadzenia zmian, będzie aktywizacja podmiotów, które dotychczas nie podejmowały się większych inwestycji, gdyż przekraczały one możliwości finansowe przedsiębiorców" - dodano.

Zdaniem MR dzięki proponowanym zmianom przedsiębiorstwa będą miały szanse na zwiększenie konkurencyjności oraz na przeprowadzenie większych inwestycji, co zgodnie z przeprowadzonymi symulacjami ekonomicznymi prowadzi do zwiększenia zatrudnienia i zamożności społeczeństwa.

Oceniono, że wskutek zmian dochody budżetu państwa zmniejszą się od 64 do 88 milionów złotych rocznie. W średnim okresie zmiana powinna jednak prowadzić do podniesienia potencjału produkcyjnego gospodarki, a przez to do podniesienia bazy podatkowej i w konsekwencji wpływów do budżetu państwa.

"Analizy makroekonomiczne wykazują, że wprowadzana zmiana poprzez stymulację inwestycji będzie stanowiła istotny impuls popytowy. W szczególności skutkiem programu po uwzględnieniu skutków mnożnikowych będzie około 2800 nowych miejsc pracy. Innymi słowy, baza podatkowa zostanie poszerzona, czego beneficjentem będą miedzy innymi JST (jednostki samorządu terytorialnego - PAP), które zatrzymają część wpływów PIT" - poinformowano w uzasadnieniu.

Według obliczeń MR utworzenie ok. 2800 miejsc pracy przełoży się na wzrost dochodów o około 138 mln zł, a to będzie skutkowało wzrostem budżetowych, a także wzrostem dochodów do dyspozycji konsumentów, a przez to wydatków na konsumpcję i pośrednio wpływów z tytułu podatku VAT.

Na początku stycznia wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała PAP, że przygotowywany przez ministerstwo projekt zakłada, że przedsiębiorcy będą mogli "wrzucić w koszty" zakup maszyn i urządzeń o wartości od 10 do 100 tys. zł.

500 plus dla przedsiębiorców

"Ta inicjatywa to swoiste 500 plus dla przedsiębiorców. Tak jak 500 plus dla rodzin, tak nowa ulga będzie dużym ułatwieniem dla firm i inwestycją w gospodarkę" - powiedziała PAP wiceminister rozwoju. "To dobra zmiana dla przedsiębiorców" - podkreśliła.

Według MR obecnie do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć cały koszt nabycia w kwocie do 3,5 tys. zł. Przepisy przewidują też możliwość skorzystania przez małych podatników (osiągających do 1,2 mln euro przychodu rocznego) z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tys. euro, jednakże skorzystanie z tej możliwości związane jest z wystąpieniem o pomoc de minimis, która wymaga wypełnienia dodatkowych formularzy, a także podlega ograniczeniom co do wartości (200 tys. euro w ciągu trzech lat). Wykorzystanie limitu pomocy de minimis może np. uniemożliwić przedsiębiorcy skorzystanie z dystrybuowanych w tej formule środków z funduszy UE.

Nowela rozszerzy możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych o odpisy jednorazowe na kwotę nieprzekraczającą w skali roku 100 tys. zł. Warunkiem skorzystania z ulgi będzie dokonanie w danym roku podatkowym zakupu lub zakupów na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. zł. Ponadto, nowe prawo da możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat na poczet nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w latach kolejnych. Ulga obejmuje nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, tj. maszyny i urządzenia. Z zakresu tego rozwiązania zostały wyłączone nieruchomości oraz środki transportu.

Przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych