Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych do 100 tys. zł

Pozwolą one przedsiębiorcom na dokonywanie corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów poniesionych na środki trwałe - do wysokości 100 tys. zł, przy spełnieniu warunku wartości początkowej środka trwałego min.10 tys. zł lub gdy łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3 500 zł.

Nowe regulacje dotyczą fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych nabytych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przepisy ustawy wejdą w życie 12 sierpnia 2017 r. z możliwością zastosowania ich do środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

