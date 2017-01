Jakie świąteczne wydatki przedsiębiorca może wliczyć w koszty

Okres świąteczny wiąże się z prezentami i to nie tylko z tymi wręczanymi naszym bliskim. To również czas szczególnie sprzyjający spotkaniom. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na wręczanie prezentów swoim pracownikom i kontrahentom, a także organizują spotkania świąteczne lub noworoczne. W związku z tym pojawiają się pytania o to, jakie wydatki przedsiębiorca może wliczyć w koszty uzyskania przychodu?