Odpłatne zbycie niepodlegających amortyzacji środków trwałych a koszty uzyskania przychodu

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 grudnia 2016 r., 2461-IBPB-1-3.4510.857.2016.2.AB.

Sprawa dotyczyła spółki, która może otrzymać w przyszłości wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W zamian za to wyemituje dla wnoszącej wkład spółki kapitałowej swoje udziały o łącznej wartości nominalnej równej lub zbliżonej do wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia dokonania aportu. Jedynie w niewielkiej części wartość wkładu może zostać wniesiona na kapitał zapasowy spółki, gdyż wartość nominalna udziałów wydanych przez spółkę na rzecz zbywcy w zamian za wniesiony wkład niepieniężny będzie równa lub zbliżona do wartości emisyjnej jej udziałów. W skład wnoszonej do spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzić mogą zarówno składniki majątkowe stanowiące środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej, jak również środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji podatkowe.

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, w jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieamortyzowanych składników majątkowych wchodzących w skład nabytej w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieamortyzowanego składnika majątkowego będzie wartość początkowa tego składnika określona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zbywcy, zgodnie z art. 16g ustawy o CIT. Zdaniem spółki, w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustawodawca nakazał spółce nabywającej wkład stosować metodę kontynuacji w zakresie m.in. ustalenia wartości początkowej. Bez znaczenia pozostaje fakt, że część wartości nieamortyzowanych składników majątkowych u zbywcy w przypadku ich nabycia w formie wkładu niepieniężnego mogła być zaalokowana na jego kapitał zapasowy. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska podatnik przytoczył szereg potwierdzających je interpretacji indywidualnych.

Organ uznał to stanowisko w całości za prawidłowe.

Patrycja Łukasiewicz