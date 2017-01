Świadczenia pracodawcy dla dzieci pracowników a koszty uzyskania przychodów

Spółka w ramach organizacji imprezy Mikołajkowej dla dzieci pracowników sfinansowała ze środków obrotowych zakup biletów do kina. Wobec powyższego powzięła wątpliwość co do możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.